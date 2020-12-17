Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед намерен усилиться 31-летним форвардом Интера
Перишич может продолжить карьеру в Англии
Форвард "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии, пишет Il Corriere dello Sport.
По данным источника, 31-летним хорватом интересуется "Манчестер Юнайтед". Английский клуб уже пытался приобрести игрока в 2017 году. Сообщается, что Перишич не смог убедить главного тренера "Интера" Антонио Конте в том, что он может стать стабильным игроком стартового состава.
В текущем сезоне Перишич провел 17 матчей за "Интер" во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Президент Руха: Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. О трансфере будет объявлено в начале января
- Официально: Россию на два года отстранили от международных соревнований
- Секретарь КДК УАФ: Ингулец формально признал свою вину
- Ливерпуль - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Esfero (Львів)
17.12.2020 в 18:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...