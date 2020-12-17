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Манчестер Юнайтед намерен усилиться 31-летним форвардом Интера

Англия
(1 голосов)

Перишич может продолжить карьеру в Англии

Манчестер Юнайтед намерен усилиться 31-летним форвардом Интера
Новина українською

Форвард "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии, пишет Il Corriere dello Sport.

По данным источника, 31-летним хорватом интересуется "Манчестер Юнайтед". Английский клуб уже пытался приобрести игрока в 2017 году. Сообщается, что Перишич не смог убедить главного тренера "Интера" Антонио Конте в том, что он может стать стабильным игроком стартового состава.

В текущем сезоне Перишич провел 17 матчей за "Интер" во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.

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В статье: Иван Перишич Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Esfero (Львів)
17.12.2020 в 18:21
Сватають цей ширпотреб уже 4-ри роки в МЮ, а віз і нині там
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