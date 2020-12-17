Манчестер Юнайтед намерен усилиться 31-летним форвардом Интера

Форвард "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии, пишет Il Corriere dello Sport.

По данным источника, 31-летним хорватом интересуется "Манчестер Юнайтед". Английский клуб уже пытался приобрести игрока в 2017 году. Сообщается, что Перишич не смог убедить главного тренера "Интера" Антонио Конте в том, что он может стать стабильным игроком стартового состава.

В текущем сезоне Перишич провел 17 матчей за "Интер" во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.