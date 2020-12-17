Манчестер Юнайтед отреагировал на обвинения в адрес Кавани

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" отреагировала на предъявление обвинений форварду команды Эдинсону Кавани в проявлении расизма. Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула Кавани обвинения.

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал "Gracias negrito", что можно перевести как "Спасибо, чёрный". Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию. Сообщалось, что 33-летнему игроку грозит дисквалификация как минимум на три матча.

"Эдинсон и "Манчестер Юнайтед" подчёркивают, что игрок не хотел никого оскорбить, вскоре после публикации он удалил пост и принёс извинения. Мы изучаем обвинения и ответим на них", — говорится в сообщении клуба.