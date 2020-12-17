АПЛ. Астон Вилла не смогла взломать оборону Бернли

Невероятным преимуществом в игре владели хозяева, настроены были на победу, неплохо организовывали наступления, вот только этого "неплохо" оказалось мало. "Бернли" быстро подстроился под стиль игры и однообразные атаки "львов", большую часть ударов удавалось блокировать, а все остальные удары пришлись мимо ворот. Впрочем, пару сейвов все же записал на свой счет Поуп.

Только один Эль-Гази нанес больше ударов по воротам, чем вся гостевая команда. Однако количество так и не переросло в качество - штанга в конце первого тайма спасла "Бернли", а в начале второго периода встречи великолепно сыграл Поуп, взяв "мертвый" удар Уоткинса. Выделим еще и Грилиша, он разогнал большую часть атак "Астон Виллы", несколько раз опасно пробивал.

Взломать оборону подопечных Шона Дайча так и не удалось, стоит признать, очень организованно и самоотверженно сыграли гости. А может творческой составляющей не хватило хозяевам. Ведь, как капли воды, все атаки были похожи, часто напоминали банальные навалы.

Бирмингемцы теряют два очка и остаются в середине турнирной таблицы, при этом, две игры в запасе еще есть у "львов". А "Бернли" находится критично близко к зоне вылета, на расстоянии всего одного очка.

АПЛ. 13-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Бернли 0:0

Астон Вилла: 26. Мартинес, 18. Таргетт, 30. Хаус, 40. Мингс, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Накамба, 11. Уоткинс, 27. Эль-Мухаммади, 15. Траоре (Дэвис 80), 21. Эль-Гази.

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 12. Брэди (Питерс 90), 19. Родригес (Барнс 65), 9. Вуд (Выдра 82).

Предупреждения: Уоткинс 84 - Брэди 32