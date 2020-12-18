Два дубля и гол Марсьяля. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 2:3. Обзор матча и видео голов

Нельзя сказать, что аутсайдер заставил гостей сильно потрудиться, однако в определенных моментах матча подопечные Сульшера откровенно проседали. "Красные дьяволы" стали первой командой в истории Высшего дивизиона Англии, которая забила как минимум 3 гола в шести подряд гостевых матчах. Также "МЮ" добился десятой подряд выездной победы в АПЛ (с учетом прошлого сезона). Только трем клубам ранее удавалось достичь подобного на выезде, а именно "Тоттенхэму" (10 побед, 1960 год), "Челси" (11 побед, 2008 год) и "Манчестер Сити" (11 побед, 2017 год).

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" – "МЮ".

Шеффилд. "Брэмолл Лейн".

"Шеффилд Юнайтед" – "МЮ" 2:3

Голы: Макголдрик (5, 87) – Рашфорд (26, 52), Марсьяль (33)