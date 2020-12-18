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Преемственность поколений: 11-летний сын Руни подписал контракт с академией Манчестер Юнайтед
Шрек-младший?
Исполняющий обязанности тренера "Дерби" Уэйн Руни и его жена Колин сообщили, что их 11-летний сын Кай подписал соглашение с академией "Манчестер Юнайтед". Родители маленького футболиста поделились эмоциями в социальных сетях:
"День гордости. Кай подписывает контракт с "Манчестер Юнайтед". Сын, продолжай в том же духе, старайся изо всех сил. Поздравляем, любим и гордимся".
Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020
Напомним, Руни провел на "Олд Траффорд" 13 лет, забил 253 гола в 559 матчах за "Юнайтед" – в его активе пять титулов АПЛ, трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии, а также три Кубка английской лиги.
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