Преемственность поколений: 11-летний сын Руни подписал контракт с академией Манчестер Юнайтед

Исполняющий обязанности тренера "Дерби" Уэйн Руни и его жена Колин сообщили, что их 11-летний сын Кай подписал соглашение с академией "Манчестер Юнайтед". Родители маленького футболиста поделились эмоциями в социальных сетях:

"День гордости. Кай подписывает контракт с "Манчестер Юнайтед". Сын, продолжай в том же духе, старайся изо всех сил. Поздравляем, любим и гордимся".

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020

Напомним, Руни провел на "Олд Траффорд" 13 лет, забил 253 гола в 559 матчах за "Юнайтед" – в его активе пять титулов АПЛ, трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии, а также три Кубка английской лиги.