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Преемственность поколений: 11-летний сын Руни подписал контракт с академией Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Шрек-младший?

Преемственность поколений: 11-летний сын Руни подписал контракт с академией Манчестер Юнайтед
Новина українською

Исполняющий обязанности тренера "Дерби" Уэйн Руни и его жена Колин сообщили, что их 11-летний сын Кай подписал соглашение с академией "Манчестер Юнайтед". Родители маленького футболиста поделились эмоциями в социальных сетях:

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"День гордости. Кай подписывает контракт с "Манчестер Юнайтед". Сын, продолжай в том же духе, старайся изо всех сил. Поздравляем, любим и гордимся".

Напомним, Руни провел на "Олд Траффорд" 13 лет, забил 253 гола в 559 матчах за "Юнайтед" – в его активе пять титулов АПЛ, трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии, а также три Кубка английской лиги.

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В статье: Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Кай Руни
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
18.12.2020 в 11:30
в 11 контракт??? Просто пришел тренироваться и учиться )) какой контракт и что в 11 можно уже знать об футболисте?
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