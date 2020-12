Преемственность поколений: 11-летний сын Руни подписал контракт с академией Манчестер Юнайтед

Исполняющий обязанности тренера "Дерби" Уэйн Руни и его жена Колин сообщили, что их 11-летний сын Кай подписал соглашение с академией "Манчестер Юнайтед". Родители маленького футболиста поделились эмоциями в социальных сетях:

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn