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Клопп: Я не думал, что получу награду лучшему тренеру во второй раз

Англия
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Он был в шоке

Клопп: Я не думал, что получу награду лучшему тренеру во второй раз
UA-Футбол
Новина українською

По версии ФИФА в номинации "Лучший тренер года" обладателем награды The Best стал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Наставник выигрывает этот приз второй год подряд, и для него это было неожиданностью.

"Шокирован ли я? Однозначно – да. Я сидел здесь просто так, ведь в прошлом году я уже получил приз. Здесь я сейчас со своими футболистами и хочу им сказать большое спасибо", - сказал немецкий наставник после оглашения результатов.

"У меня так много людей, которых я должен поблагодарить, и, прежде всего, моих помощников. Если бы я знал, что мы выиграли, они были бы здесь со мной. То, что мы сделали в прошлом сезоне – это все благодаря им".

Напомним, что в прошлом году под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Контракт немецкого наставника рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги клуб лидирует, набрав 28 очков.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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