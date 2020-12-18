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Клопп: Я не думал, что получу награду лучшему тренеру во второй раз
Он был в шоке
По версии ФИФА в номинации "Лучший тренер года" обладателем награды The Best
"Шокирован ли я? Однозначно – да. Я сидел здесь просто так, ведь в прошлом году я уже получил приз. Здесь я сейчас со своими футболистами и хочу им сказать большое спасибо", - сказал немецкий наставник после оглашения результатов.
"У меня так много людей, которых я должен поблагодарить, и, прежде всего, моих помощников. Если бы я знал, что мы выиграли, они были бы здесь со мной. То, что мы сделали в прошлом сезоне – это все благодаря им".
Напомним, что в прошлом году под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Контракт немецкого наставника рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги клуб лидирует, набрав 28 очков.
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