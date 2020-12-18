Клопп: Я не думал, что получу награду лучшему тренеру во второй раз

По версии ФИФА в номинации "Лучший тренер года" обладателем награды The Best стал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп . Наставник выигрывает этот приз второй год подряд, и для него это было неожиданностью.

"Шокирован ли я? Однозначно – да. Я сидел здесь просто так, ведь в прошлом году я уже получил приз. Здесь я сейчас со своими футболистами и хочу им сказать большое спасибо", - сказал немецкий наставник после оглашения результатов.

"У меня так много людей, которых я должен поблагодарить, и, прежде всего, моих помощников. Если бы я знал, что мы выиграли, они были бы здесь со мной. То, что мы сделали в прошлом сезоне – это все благодаря им".