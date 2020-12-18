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"У Ливерпуля нет в планах мирового господства". Клопп – о конкуренции в АПЛ
Юрген на связи
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в Англии очень сложно завоевывать успех. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые за 30 лет выиграла АПЛ. Цитирует немецкого наставника Goal.
"Я не думаю, что кто-то будет доминировать в английском футболе – это слишком сложно, 100%. Лига и календарь сами по себе слишком сложные. Сейчас мы переживаем сумасшедшие времена, как и во все другие".
"В жизни вам всегда нужно немного удачи, чтобы вы могли выигрывать футбольные матчи. Чем больше вы выиграете, тем ближе вы будете к завоеванию трофеев. Когда вы в финале, то вам нужно сделать последний шаг к победе, и все. У "Ливерпуля" нет в планах мирового господства. Мы просто хотим выиграть следующую игру".
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