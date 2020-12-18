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"У Ливерпуля нет в планах мирового господства". Клопп – о конкуренции в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Юрген на связи

"У Ливерпуля нет в планах мирового господства". Клопп – о конкуренции в АПЛ
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в Англии очень сложно завоевывать успех. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые за 30 лет выиграла АПЛ. Цитирует немецкого наставника Goal.

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"Я не думаю, что кто-то будет доминировать в английском футболе – это слишком сложно, 100%. Лига и календарь сами по себе слишком сложные. Сейчас мы переживаем сумасшедшие времена, как и во все другие".

"В жизни вам всегда нужно немного удачи, чтобы вы могли выигрывать футбольные матчи. Чем больше вы выиграете, тем ближе вы будете к завоеванию трофеев. Когда вы в финале, то вам нужно сделать последний шаг к победе, и все. У "Ливерпуля" нет в планах мирового господства. Мы просто хотим выиграть следующую игру".

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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fabo46
18.12.2020 в 20:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
18.12.2020 в 15:37
Мировое господство на фоне Реала из Мадрида и Барселоны Каталонской? А там ещё Криш куда бы влез кома добавляет 1/3.
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