"У Ливерпуля нет в планах мирового господства". Клопп – о конкуренции в АПЛ

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в Англии очень сложно завоевывать успех. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые за 30 лет выиграла АПЛ. Цитирует немецкого наставника Goal.

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"Я не думаю, что кто-то будет доминировать в английском футболе – это слишком сложно, 100%. Лига и календарь сами по себе слишком сложные. Сейчас мы переживаем сумасшедшие времена, как и во все другие".