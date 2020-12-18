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"Отличное выступление". Сульшер – об игре Поля Погба в матче с Шеффилдом
Босс в восторге от его игры
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался об игре полузащитника Поля Погба в матче 13-тура Премьер-лиги против "Шеффилд Юнайтед" (3:2).
"Конечно, мы знали о силе Погбы в единоборствах и понимали как он будет важен для нас. Его видение и творчество сыграли важную роль. Поль проделал хорошую работу. В этом матче он выигрывал практически все единоборства. Отличное выступление", – цитирует слова тренера Goal.
Благодаря победе "красные дьяволы" заработали 3 очка и поднялись на 6 место в турнирной таблице. "Шеффилд Юнайтед" являются главными аутсайдерами с 1 заработанным очком. В 14 туре "Манчестер Юнайтед" встретится с "Лидсом", а "Шеффилд Юнайтед" - с "Брайтоном".
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