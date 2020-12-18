  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тьяго Силва намерен оставить свой след в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тьяго Силва намерен оставить свой след в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Бразилец настроен серьезно

Тьяго Силва намерен оставить свой след в АПЛ
Новина українською

В августе 2020 года Тьяго Силва перешел в "Челси", подписав контракт с клубом до конца сезона 2020/21, с возможностью продления на 12 месяцев. До этого он добивался успеха в ПСЖ и "Милане", теперь же нацелен на Премьер-лигу и Лигу Чемпионов.

"Я оставил свой след в начале моей карьеры, в "Жувентуде", во "Флуминенсе", затем в "Милане" и "Париже", и я также намерен оставить здесь. Это моя цель и я не подведу людей, которые так сильно в меня верили. Я работаю и сосредоточен на моих соперниках. Стараюсь допускать мало ошибок, как это возможно. Выбрать "Челси" не составило мне труда. Это клуб с великой историей и уважаемой футболкой, тренерским штабом, и в первую очередь, об игроке, который преуспел здесь в игре. И о команде, которая действительно привлекла меня с точки зрения качества игры.

В "Милане" я выиграл Серию А и Суперкубок Италии, а в "ПСЖ" я выиграл практически все, что только возможно, кроме Лиги чемпионов, где мы вышли в финал. В "Челси" моя главная цель - Премьер-лига. Это была бы мечта - выиграть ее, и нет никаких сомнений в том, что мы рассчитываем выиграть Лигу чемпионов и кубки, так что это вопрос работы. "Челси" - это не просто 11 футболистов, у них есть команда из 22 игроков, у которых есть все, что нужно, чтобы далеко пройти во всех соревнованиях".

В текущем сезоне Премьер-лиги, бразильский защитник сыграл 9 матчей, забил 1 гол и не отличился голевыми передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...