Тьяго Силва намерен оставить свой след в АПЛ

В августе 2020 года Тьяго Силва перешел в "Челси", подписав контракт с клубом до конца сезона 2020/21, с возможностью продления на 12 месяцев. До этого он добивался успеха в ПСЖ и "Милане", теперь же нацелен на Премьер-лигу и Лигу Чемпионов.

"Я оставил свой след в начале моей карьеры, в "Жувентуде", во "Флуминенсе", затем в "Милане" и "Париже", и я также намерен оставить здесь. Это моя цель и я не подведу людей, которые так сильно в меня верили. Я работаю и сосредоточен на моих соперниках. Стараюсь допускать мало ошибок, как это возможно. Выбрать "Челси" не составило мне труда. Это клуб с великой историей и уважаемой футболкой, тренерским штабом, и в первую очередь, об игроке, который преуспел здесь в игре. И о команде, которая действительно привлекла меня с точки зрения качества игры.

В "Милане" я выиграл Серию А и Суперкубок Италии, а в "ПСЖ" я выиграл практически все, что только возможно, кроме Лиги чемпионов, где мы вышли в финал. В "Челси" моя главная цель - Премьер-лига. Это была бы мечта - выиграть ее, и нет никаких сомнений в том, что мы рассчитываем выиграть Лигу чемпионов и кубки, так что это вопрос работы. "Челси" - это не просто 11 футболистов, у них есть команда из 22 игроков, у которых есть все, что нужно, чтобы далеко пройти во всех соревнованиях".