Ливерпуль - Тоттенхэм: Клопп чудом избежал ДТП с автобусом Моуринью

Центральный матч 13 тура в английской Премьер-лиге прошел на "Энфилде". На глазах у двух тысяч болельщиков "Ливерпуля" единоличное лидерство оспаривали команды Юргена Клоппа и Жозе Моуринью.

Это было яркое противостояние двух стилистических антиподов. Позиционная игра в атаке "Ливерпуля" против элитного образца зональной обороны "Тоттенхэма". После серии неудачных сезонов Моуринью вернулся в большую игру и формирует из "Тоттенхэма" команду, которая со старта сезона ввязалась в чемпионскую гонку АПЛ.

Интереса матчу добавляло и турнирное положение команд. К очному противостоянию "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" подошли с одинаковым количеством очков, деля первое и второе места в таблице. Команда Моуринью в противостоянии с МЮ, "Ман Сити", "Челси" и "Арсеналом" взяла 10 очков, на деле доказав свои высокие амбиции.

Обе команды имели кадровые проблемы, но, у "Ливерпуля" они несоизмеримо больше. В лазарете "красных" находится сразу восемь игроков, среди которых практически все ведущие центрбеки – Ван Дейк, Гомес и Матип. В итоге, в центре обороны "Ливерпуля" вышли дебютант АПЛ, 19-летний Уильямс и опорник с организаторскими способностями - Фабиньо. Пара сыграла очень слабо, но к счастью для "Ливерпуля", Бергвейн и Кейн не реализовывали свои моменты.

В центре поля, компанию Хендерсону и Вейналдуму составил 19-летний Джонс, который снова провел неплохой матч. Травма Жоты не оставила Клоппу выбора в линии атаки. Тройку нападающих представляла исключительно старая гвардия – Мане, Фирмино и Салах.

При подготовке к матчу Моуринью не рассчитывал на травмированного Ламелу и заболевшего Бэйла.

Стартовый состав "опытного", как прозвал себя сеньор Жозе, не удивил, но "Тоттенхэм" неожиданно поменял тактическую схему. Вместо привычных 4-2-3-1 базовой формацией его команды на "Энфилде" были классические 4-4-2.

На мой взгляд, данный корректив был посвящен максимальному укреплению флангов. Выбор в пользу Бергвейна и Сиссоко оставлял "Тоттенхэм" менее изобретательным впереди, но при этом, должен был добавить эффективности обороне. Так и вышло.

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:1 (1:1)

Голы: Салах 26, Фирмино 90 - Сон Мин 33

"Ливерпуль": 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 46. Уильямс, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 17. Джонс, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах.

"Тоттенхэм": 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо (Лукас Моура 58), 7. Сон Мин (Алли 86), 10. Кейн, 23. Бергвейн (Регилон 76).

Предупреждения: Ло Чельсо 48, Хейбьерг 54



Усредненные позиции игроков

Гости абсолютно не претендовали на контроль мяча. Низкий и компактный блок Моуринью был практически безупречен, с первой и до последней минуты матча. Его "Тоттенхэм" растет на глазах. "Шпоры" настолько опасны в игре на контратаках, что даже "Ливерпуль" с его контрпрессингом оказался не в состоянии найти противоядие.

В первые полчаса матча казалось, что хозяева поля полностью контролируют ход игры. "Ливерпуль" реализовал один из своих полумоментов. Мяч после удара в исполнении Салаха был заблокирован, но рикошетом влетел в угол ворот Льориса. В этом случае, статистика хорошо отображает ход матча. "Красные" владели мячом под 80% игрового времени и интенсивным контрперссингом просто вдавили соперника в его треть поля.

Тепловой карты матча достаточно, чтобы понять насколько велико было территориальное преимущество "Ливерпуля". В первые полчаса мы имели 75% на 25% контроль мяча, 5:0 по ударам (4 из пределов штрафной), точность передач составляла - 87%:63%. За тридцать минут гости совершили лишь 26 передач в финальную треть поля, тогда, как "Ливерпуль" имел 107 подобных ТТД.

Не смотря на столь тотальное преимущество соперника, команда Моуринью хладнокровно терпела, уверенно продолжала держать свою компактную фалангу и, когда интенсивность контрпрессинга чемпионов начала падать, пришло время вертикальных, быстрых атак "Тоттенхэма".

Контратаки гостей были очень просты по своей структуре, но в то же время – достаточно эффективны. "Шпоры" сравняли счет уже первым же своим ударом по воротам Алисона. Решающим фактором оказались стартовая скорость и умение играть на линии с защитниками соперника Сона. Кореец, реализовал выход один на один с вратарем "Ливерпуля" после продольного паса Ло Чельсо.

По сути, "опытный" играл в четыре центральных защитника. Орье и Дэвис действовали очень узко, часто, при фланговых атаках хозяев поля, они страховали крайних полузащитников Сиссоко и Бергвейна, в задачу которых входило – встречать Робертсона и Александера-Арнольда. "Ливерпуль" столкнулся с трудностями в зонах, обозначенных на схеме синим цветом.

Хозяева поля чаще пытались создавать фазовое пространство через левый фланг/полуфланг. Через эту вертикальную зону прошло 44% всех атак "Ливерпуля". У гостей и вовсе активность на этом участке поля составляла практически 50% действий.



При позиционных атаках Хендерсон часто садился в линию к центральным защитникам и через полупространства продвигал мяч в финальную треть поля. Моуринью пожертвовал этими зонами, бросив максимальные силы на фланги. Футболисты "Ливерпуля" хорошо двигались, Фирмино опускался вглубь, нападающие менялись позициями, смело атаковал крупицы найденного пространства мобильный Джонс, но все эти усилия не были эффективны. На перерыв команды ушли при ничейном счете. Гости не велись на перемещения "красных", они дисциплинированно контролировали свои зоны.

Первая половина второго тайма вполне могла стать ключевым отрезком матча. Именно в этот период "Тоттенхэм" создал несколько опаснейших моментов – два выхода один на один Бергвейна и удар в упор головой в исполнении Кейна. Это были эпизоды, которые должны завершаться взятием ворот. "Ливерпулю" откровенно повезло. И снова комбинации гостей состояли из одной, двух передач.

Показатель в 64% точности передач с 46 по 68 минуты матча не помешал "Тоттенхэму" создать три явных голевых момента (со штангой) и выиграть отрезок по ударам - 5:4. Не реализовав свои возможности, команда Моуринью подсела к концу матча и явно уже была не против ничьей. Но, хозяева поля были вознаграждены за свою настойчивость. Несмотря на трудности, "Ливерпулю" не оставалось ничего другого, как продолжать жать на газ, контролировать мяч и поддерживать высокую интенсивность давления при потерях. Только так можно было обезопасить себя от быстрых атак соперника. Символично, что решающий гол в матче забил Фирмино. Нападающий "Ливерпуля" провел очень сильный матч.

На мой взгляд, более логичным финалом этого противостояния была бы ничья. С одной стороны, "Ливерпуль" имел впечатляющее преимущество по многим показателям, но с другой – план Моуринью сработал и если бы не слабая реализация голевых моментов, "Тоттенхэм" наверняка бы увез с "Энфилда" три очка. В любом, случае, матч показал, что команда Моуринью способна на равных противостоять действующему чемпиону, как в заочной, так и в очной борьбе за титул.

В концовке материала предлагаю наиболее интересные цитаты из послематчевых пресс-конференций главных тренеров команд.

Жозе Моуринью: "После игры я сказал Юргену, что лучшая команда сегодня проиграла, а он не согласился, но это его мнение. Если бы я вел себя так же, как он у боковой линии, то меня бы удалили.

"Тоттенхэм" контролировал игру, я доволен. Поражение – незаслуженный результат, но это футбол. Мы играли против чемпионов на их стадионе, у нас было больше шансов на победу. Сегодня "Ливерпуль" не выглядел командой, которая является чемпионом, чемпионом Европы, чемпионом мира – этой разницы не было на поле".

Юрген Клопп также был категоричен и уверен в объективности результата: "Гол "Тоттенхэма"? Я считаю, что там был офсайд. Судьи посмотрели момент 20 раз, но я видел, что там был офсайд. Лучший способ обороняться в матче со "шпорами" – весь матч контролировать снаряд.

Они монстры контратак. Гости забили гол, имели два шанса у наших ворот и все. Это заслуженные три очка для нас, я счастлив".