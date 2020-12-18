  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп рассказал, сколько Жота пропустит из-за травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп рассказал, сколько Жота пропустит из-за травмы

Англия
(1 голосов)

Игрок появится на поле в 2021 году

Клопп рассказал, сколько Жота пропустит из-за травмы
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного нападающего Диогу Жоты.

"Все оказалось хуже, чем мы думали изначально, но лучше, чем мы думали после обследования. Специалисты осмотрели Диогу и пришли к выводу, что ему не нужна операция, но придется пропустить некоторое время. Мы не знаем точных сроков, но Жота не будет играть еще полтора-два месяца", — приводит Goal слова Клоппа.

Жота перешел в "Ливерпуль" в сентябре 2020 года из "Вулверхэмптона". На счету 24-летнего португальца 9 голов в 17 матчах за мерсисайдцев. В данный момент футболист восстанавливается от травмы колена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Диогу Жота
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo46
18.12.2020 в 20:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...