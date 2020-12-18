Клопп рассказал, сколько Жота пропустит из-за травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированного нападающего Диогу Жоты.

"Все оказалось хуже, чем мы думали изначально, но лучше, чем мы думали после обследования. Специалисты осмотрели Диогу и пришли к выводу, что ему не нужна операция, но придется пропустить некоторое время. Мы не знаем точных сроков, но Жота не будет играть еще полтора-два месяца", — приводит Goal слова Клоппа.

Жота перешел в "Ливерпуль" в сентябре 2020 года из "Вулверхэмптона". На счету 24-летнего португальца 9 голов в 17 матчах за мерсисайдцев. В данный момент футболист восстанавливается от травмы колена.