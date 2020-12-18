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Полузащитник Брайтона заинтересовал Ливерпуль
Он может заменить Вейналдума
"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Брайтона" Иву Биссума, сообщает ESPN.
По данным источника, клуб внимательно следит за 24-летним футболистом. В малийском игроке заинтересован главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. По мнению специалиста, он может стать возможной заменой Вейналдума, который летом 2021 года, скорее всего, покинет клуб.
В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.
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