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Полузащитник Брайтона заинтересовал Ливерпуль

Англия
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Он может заменить Вейналдума

Полузащитник Брайтона заинтересовал Ливерпуль
Новина українською

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Брайтона" Иву Биссума, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб внимательно следит за 24-летним футболистом. В малийском игроке заинтересован главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. По мнению специалиста, он может стать возможной заменой Вейналдума, который летом 2021 года, скорее всего, покинет клуб.

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Иву Біссума
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