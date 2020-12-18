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Вест Хэм продлил контракт с одним из ключевых футболистов
На два года
Английский "Вест Хэм" подписал новый контракт с форвардом Майклом Антонио. Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.
По их информации, игрок поставил подпись в контракте, который истекает в 2023-м году. В текущем сезоне Антонио успел провести 11 матчей, в которых забил три гола.
Proving the doubters wrong with every performance.— West Ham United (@WestHam) December 18, 2020
???????????????? a player @Michailantonio has become for us ????
He’s extended his contract to 2023! ???? pic.twitter.com/qIR0wqEOVq
Отметим, что сейчас команда Мойэса показывает отличную игру, отставая от зоны ЛЧ на три очка.
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