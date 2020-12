Вест Хэм продлил контракт с одним из ключевых футболистов

Английский "Вест Хэм" подписал новый контракт с форвардом Майклом Антонио. Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.

По их информации, игрок поставил подпись в контракте, который истекает в 2023-м году. В текущем сезоне Антонио успел провести 11 матчей, в которых забил три гола.

Proving the doubters wrong with every performance.



???????????????? a player @Michailantonio has become for us ????

He’s extended his contract to 2023! ???? pic.twitter.com/qIR0wqEOVq