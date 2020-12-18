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Вест Хэм продлил контракт с одним из ключевых футболистов

Англия
(1 голосов)

На два года

Вест Хэм продлил контракт с одним из ключевых футболистов
UA-Футбол
Новина українською

Английский "Вест Хэм" подписал новый контракт с форвардом Майклом Антонио. Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.

По их информации, игрок поставил подпись в контракте, который истекает в 2023-м году. В текущем сезоне Антонио успел провести 11 матчей, в которых забил три гола.

Отметим, что сейчас команда Мойэса показывает отличную игру, отставая от зоны ЛЧ на три очка.

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В статье: Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
18.12.2020 в 22:08
Тьху ты...... Думал с мешком картохи))))
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