Экс-игрок Арсенала: Артете не хватает опыта управлять топ-клубом

Экс-игрок "Арсенала" Вильям Галлас высказался о текущих проблемах "канониров".

"Что происходит в "Арсенале"? Думаю, в этом сезоне все задают этот вопрос. К сожалению, я не знаю правильного ответа. Возможно, проблема в том, что Микель Артета не тот тренер, который нужен клубу. На мой взгляд, у него нет опыта управления топ-клубом.

Я был удивлен, когда его назначили. Пусть он даже был помощником Гвардиолы. Вам нужен опыт, чтобы работать с такой командой, как "Арсенал" и управлять 25 игроками.

Все давление лежит на ваших плечах и вы принимаете все решения. Некоторые игроки будут злые, что не играют в старте и вам нужно будет справляться и с этим", - цитирует Галласа Goal.

На данный момент "Арсенал" занимает 15-е место в таблице. Завтра они отправятся в гости к "Эвертону".