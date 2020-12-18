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Экс-игрок Арсенала: Артете не хватает опыта управлять топ-клубом

Англия
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Экс-игрок Арсенала: Артете не хватает опыта управлять топ-клубом
UA-Футбол
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Экс-игрок "Арсенала" Вильям Галлас высказался о текущих проблемах "канониров".

"Что происходит в "Арсенале"? Думаю, в этом сезоне все задают этот вопрос. К сожалению, я не знаю правильного ответа. Возможно, проблема в том, что Микель Артета не тот тренер, который нужен клубу. На мой взгляд, у него нет опыта управления топ-клубом.

Я был удивлен, когда его назначили. Пусть он даже был помощником Гвардиолы. Вам нужен опыт, чтобы работать с такой командой, как "Арсенал" и управлять 25 игроками.

Все давление лежит на ваших плечах и вы принимаете все решения. Некоторые игроки будут злые, что не играют в старте и вам нужно будет справляться и с этим", - цитирует Галласа Goal.

На данный момент "Арсенал" занимает 15-е место в таблице. Завтра они отправятся в гости к "Эвертону".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Вильям Галлас
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
19.12.2020 в 00:10
Не согласен. Лэмпарду, Пирло и Гаттузо тоже "не хватает опыта". Но они отлично справляются со своей работой. Если не на все 5 баллов, то на 4+ точно!
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Cannabis Sativa (Луцк)
19.12.2020 в 00:22
Дело в том, что Арсенал сам по себе уже давно не топ. Он был топ-клубом 20 лет назад. Сейчас это команда уровня Валенсии, Монако, Фиорентины - и бюджет неплох, и былые победы в памяти еще свежи. Но побороться за титул они сегодня априори не могут. Тут лишь бы в зону Еврокубков попасть
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kalan-86 (Анкара)
19.12.2020 в 01:26
Согласен с тобой. Арсенал просто не дотягивает уже до тройки лучших, а последние лет пять и до шестёрки с трудом. Но я все равно болею за них хоть и не много радости это приносит.
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