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Моуриньо недоумевает по поводу выигрыша Клоппом награды Тренера года

Англия
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Жозе уверен, что награду стоило отдать Ханси Флику

Моуриньо недоумевает по поводу выигрыша Клоппом награды Тренера года
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Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его коллега Юрген Клопп из "Ливерпуля" не заслужил стать Тренером Года по версии ФИФА.

На текущей неделе Клоппу досталось звание лучшего тренера в мире — второй год подряд. ФИФА оценила то, что в минувшем сезон Юрген привел "красных" к их первому чемпионскому титулу за последние 30 лет.

"Думаю, единственный способ для Флика взять эту награду заключается в том, что "Баварии" удастся найти два-три новых соревнования для него. Возможно, семь трофеев в течение одного сезона принесут ему эту награду.

Кажется, он выиграл всего лишь Лигу Чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Европы и Суперкубок Германии. Он выиграл только пять трофеев, включая самый важный. Бедный Флик, "Баварии" нужно найти еще два-три трофея для него, потому что это единственный способ", — цитирует Моуриньо Daily Mail.

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В статье: Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Ханси Флик
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