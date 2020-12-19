Моуриньо недоумевает по поводу выигрыша Клоппом награды Тренера года

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его коллега Юрген Клопп из "Ливерпуля" не заслужил стать Тренером Года по версии ФИФА.

На текущей неделе Клоппу досталось звание лучшего тренера в мире — второй год подряд. ФИФА оценила то, что в минувшем сезон Юрген привел "красных" к их первому чемпионскому титулу за последние 30 лет.