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Тоттенхэм досрочно вернёт Бенфике Жедсона Фернандеша

Англия
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До окончания соглашения аренды еще 12 месяцев

Тоттенхэм досрочно вернёт Бенфике Жедсона Фернандеша
Новина українською

"Тоттенхэм" намерен досрочно завершить аренду полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает издание A Bola,

21-летний португалец присоединился к "шпорам" на правах аренды в январе 2020 года из "Бенфики". Соглашение между клубами рассчитано на 18 месяцев, но хавбек, судя по всему, вернется в Португалию раньше."Тоттенхэм" и "Бенфика" в последние дни договорились расторгнуть арендную сделку.

У "Тоттенхэма" есть возможность выкупить Фернандеша за 46 млн фунтов, но английский клуб не будет этого делать. В сезоне-2020/21 футболист принял участие в 1 матче за "шпор", проведя всего 63 минуты на поле. За все время аренды провел за "Тоттенхэм" 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, также в "Тоттенхэме" на правах аренды из "Бенфики" выступает универсальный форвард Карлос Винисиус.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Тоттенхэм (Лондон) Жедсон Фернандеш
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