Собирая старую гвардию. Анчелотти не стал исключать возможности подписания Хедиры

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти намекнул, что его клуб может приобрести полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиру.

Не так давно Хедира рассказывал, что мечтает выступать в Премьер-Лиге, а в интервью Bild подтвердил, что разговаривает и переписывается с Анчелотти, который был его наставником в "Реале".

"Сами Хедира был моим игроком в "Реале", он играл важную роль у нас. У меня остались хорошие воспоминания о нем, но я не думаю, что мы нацелены на него в данный момент. Может быть, в январе...

Мы собираемся поработать на трансферном рынке в январе, но не вытворяя безумных вещей. У нас хорошая конкуренция в составе. Мы были слегка обеспокоены, когда Динь получил травму, но реабилитация проходит очень и очень быстро. А тот факт, что Бен Годфри очень хорошо адаптировался слева в обороне, позволяет нам чувствовать себя спокойнее", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.