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Собирая старую гвардию. Анчелотти не стал исключать возможности подписания Хедиры
"Эвертон" может подписать немца в январе
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти намекнул, что его клуб может приобрести полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиру.
Не так давно Хедира рассказывал, что мечтает выступать в Премьер-Лиге, а в интервью Bild подтвердил, что разговаривает и переписывается с Анчелотти, который был его наставником в "Реале".
"Сами Хедира был моим игроком в "Реале", он играл важную роль у нас. У меня остались хорошие воспоминания о нем, но я не думаю, что мы нацелены на него в данный момент. Может быть, в январе...
Мы собираемся поработать на трансферном рынке в январе, но не вытворяя безумных вещей. У нас хорошая конкуренция в составе. Мы были слегка обеспокоены, когда Динь получил травму, но реабилитация проходит очень и очень быстро. А тот факт, что Бен Годфри очень хорошо адаптировался слева в обороне, позволяет нам чувствовать себя спокойнее", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
Напомним, ранее "Эвертон" потерял Аллана, который выбыл не неопределенный срок.
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