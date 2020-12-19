  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: В Челси не жалеют о расставании с Райсом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: В Челси не жалеют о расставании с Райсом

Англия
(1 голосов)

Деклан выступал за молодежку "синих" до 14 лет

Лэмпард: В Челси не жалеют о расставании с Райсом
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что на "Стэмфорд Бридж" не жалеют о своем решении отчислить Деклана Райса из своей академии семь лет назад.

"Он великолепно играет за "Вест Хэм" и сборную Англии, и его стоит похвалить за это. Его путь после расставания с "Челси" и переход в "Вест Хэм" — это славная история.

Есть много подобных историй, которые получились такими в силу различных причин, и эти истории говорят о силе характера. Но с нашей стороны я бы определенно не стал использовать слова "жалеем". Наша академия — одна из лучших в мире.

Взгляните на нашу первую команду сейчас, на утвердившихся здесь молодых игроков и на игроков, которые на подходе. Таких здесь много. И это непросто. Не существует какой-то точной науки, как определять таких игроков. Наша академия работает блестяще, поставив множество игроков. Что касается Деклана Райса, то его стоит похвалить за замечательное начало своей карьеры в "Вест Хэме", — цитирует Лэмпарда ESPN.

Ранее сообщалось, что Райс является приоритетной целью "Челси". Его трансфер оценивается в 80 млн фунтов.

"Челси" и "Вест Хэм" сыграют в понедельник, 21 декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...