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Лэмпард: В Челси не жалеют о расставании с Райсом
Деклан выступал за молодежку "синих" до 14 лет
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что на "Стэмфорд Бридж" не жалеют о своем решении отчислить Деклана Райса из своей академии семь лет назад.
"Он великолепно играет за "Вест Хэм" и сборную Англии, и его стоит похвалить за это. Его путь после расставания с "Челси" и переход в "Вест Хэм" — это славная история.
Есть много подобных историй, которые получились такими в силу различных причин, и эти истории говорят о силе характера. Но с нашей стороны я бы определенно не стал использовать слова "жалеем". Наша академия — одна из лучших в мире.
Взгляните на нашу первую команду сейчас, на утвердившихся здесь молодых игроков и на игроков, которые на подходе. Таких здесь много. И это непросто. Не существует какой-то точной науки, как определять таких игроков. Наша академия работает блестяще, поставив множество игроков. Что касается Деклана Райса, то его стоит похвалить за замечательное начало своей карьеры в "Вест Хэме", — цитирует Лэмпарда ESPN.
Ранее сообщалось, что Райс является приоритетной целью "Челси". Его трансфер оценивается в 80 млн фунтов.
"Челси" и "Вест Хэм" сыграют в понедельник, 21 декабря.
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