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МЮ предлагают Дибалу или Бернандески в обмен на Погба

Англия
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Погба желает покинуть "Олд Траффорд"

МЮ предлагают Дибалу или Бернандески в обмен на Погба
Новина українською

"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" ряд своих игроков в качестве разменной монеты в сделке по возвращению полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба в Турин.

Как и говорил агент Мина Райола, уход Погба из "Юнайтед" в январе маловероятен, и "Ювентус" ориентируется на следующее лето, но работу над трансфером начал уже сейчас.

По информации ESPN, два клуба уже установили контакт через посредников, а вингер Федерико Бернардески и нападающий Пауло Дибала числятся среди тех игроков, которые были предложены на выбор для "Юнайтед".

Примечательно, что летом 2019 Дибала уже едва не перешел в "Юнайтед". Тогда главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отказался от сделки, заподозрив, что аргентинец мотивирован только деньгами, а не желанием выступать на "Олд Траффорд".

Добавим, что контракт Погба истекает уже через 18 месяцев, и следующим летом у "Юнайтед" будет последняя возможность выгодно продать 27-летнего игрока сборной Франции.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед Пауло Дибала Федерико Бернардески
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