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Энди Коул: Барса и Реал могут вскружить голову Бруну Фернандешу

Англия
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Энди Коул: Барса и Реал могут вскружить голову Бруну Фернандешу
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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул опасается, что "Реал" или "Барселона" вскружат голову полузащитнику "красных дьяволов" Бруну Фернандешу.

"Я очень удивлен тем, как быстро Бруну Фернандеш заиграл в Премьер-Лиге после своего перехода в "Манчестер Юнайтед». Бруну Фернандеш перешел в клуб за большие деньги, и, должен признать, мне не слишком много было известно о нем.

Мне было интересно, сможет ли он в этом сезоне продолжать забивать голы и отдавать результативные передачи с прежней частотой, потому что другие клубы теперь больше о нем знают, но он, наверное, играет еще лучше!

Бруну Фернандеш не носит капитанскую повязку, но каждый, кто видит этот "Манчестер Юнайтед", может убедиться, что он является лидером в раздевалке и примером на поле. Он игрок мирового уровня. Единственное, "Манчестер Юнайтед" будет переживать, что теперь Бруну Фернандеш заслужил истинное признание.

Наверное, это лишь вопрос времени, прежде чем появятся слухи об интересе к нему со стороны "Барселоны" и "Реал", особенно в свете вылета "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов, и никто не знает, удастся ли кому-нибудь вскружить его голову в предстоящие годы", — цитирует Коула Daily Star.

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В статье: Энди Коул Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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