Тоттенхэм – Лестер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 14-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 14-го тура чемпионата Англии между лондонским "Тоттенхэмом" и "Лестером".

"Ливерпуль" ударил по амбициям "шпор" на прошлой неделе, однако Жозе Моуриньо всегда готов помочь своим подопечным психологически. Но все же, готов ли "Тоттенхэм" к новому вызову, чтобы продолжить сражение за титул? Какой план приготовит Роджерс, чтобы взять очки в Лондоне и претендовать на высокие места в таблице? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 20 декабря – в 16:10 по киевскому времени.