  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм – Лестер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 14-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм – Лестер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 14-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Тоттенхэм – Лестер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 14-го тура АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 14-го тура чемпионата Англии между лондонским "Тоттенхэмом" и "Лестером".

Читайте также"Жаль, что он так поздно оказался в АПЛ". Моуриньо высказался об игре Джейми Варди

"Ливерпуль" ударил по амбициям "шпор" на прошлой неделе, однако Жозе Моуриньо всегда готов помочь своим подопечным психологически. Но все же, готов ли "Тоттенхэм" к новому вызову, чтобы продолжить сражение за титул? Какой план приготовит Роджерс, чтобы взять очки в Лондоне и претендовать на высокие места в таблице? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 20 декабря – в 16:10 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Брендан Роджерс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн Джейми Варди Лестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 15:46
вот тут сложно спрогнозировать результат. может быть все, что угодно.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...