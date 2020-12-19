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Тоттенхэм – Лестер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 14-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 14-го тура чемпионата Англии между лондонским "Тоттенхэмом" и "Лестером".
"Ливерпуль" ударил по амбициям "шпор" на прошлой неделе, однако Жозе Моуриньо всегда готов помочь своим подопечным психологически. Но все же, готов ли "Тоттенхэм" к новому вызову, чтобы продолжить сражение за титул? Какой план приготовит Роджерс, чтобы взять очки в Лондоне и претендовать на высокие места в таблице? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 20 декабря – в 16:10 по киевскому времени.
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