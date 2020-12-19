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Салах не исключает возможного переезда в Ла Лигу
Мо не против поиграть в "Барсе" или "Реале"?
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не исключает переезд в Ла Лигу в будущем.
"Думаю, "Реал" и "Барселона" — это топ-клубы. Мы никогда не знаем, что случится в будущем. Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Ливерпулем".
Как долго я пробуду в "Ливерпуле"? Тяжело сказать. Прямо сейчас я могу сказать, что все в руках клуба. Конечно, я хочу покорять рекорды здесь, я хочу покорить каждый рекорд, но все зависит от клуба", — цитирует Салаха ESPN.
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