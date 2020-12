Главное – результат. АПЛ. Саутгемптон – Манчестер Сити 0:1

Пеп исполнил старый трюк и решил выйти на поле "Сент-Мэри" без нападающих, Хазенхюттль обошелся без подобной опции. После короткой и грамотной двухсторонней разведки в дебюте прояснилась общая канва первого тайма – "Сити" ловко переключает темп и устраивает осады штрафной площадки "Саутгемптона". Первые угрозы в исполнении гостей хозяева нейтрализовали: сначала Маккарти парировал удар Канселу, а затем Родри отличился из офсайда, но после прострела Де Брюйне с правого фланга оборона "святых" пала – Стерлинг в касание открыл счет (0:1).

До середины тайма "Сити" владел снарядом и контролировал события на поле, однако после 25-й минуты "красно-белые" начали подбираться к воротам "горожан" с помощью лонгболлов. Сложной работы у Эдерсона не было, ведь в завершающей стадии "Саутгемптон" постоянно ошибался. К тому же, свои коррективы в качество действий футболистов внес внезапный истинно британский ливень. Отметим, что раньше других исполнителей завершил для себя первый тайм Ингз – главный страйкер команды Хазенхюттля получил повреждение задней поверхности бедра и был заменен.

На старте второго тайма Бернарду Силва, находясь в выгодной позиции, не сумел сделать еще одну передачу КДБ результативной. За полчаса до финального свистка "Саутгемптон" начал получать пространство для разгона собственных выпадов, однако на финальной трети хозяева продолжали допускать слишком много брака. В свою очередь, атакующая группа "Сити" пребывала на голодном пайке – угрожать воротам приходилось все тому же КДБ и Гюндогану.

Занавес прошел под аккомпанемент замен и встречных курсов, при этом "Сити" сушил игру и откровенно тянул время, "Саутгемптон" же старался прессинговать "горожан" на каждом участке поля. Тем не менее, автограф Стерлинга так и остался единственным голом, который был забит в этом поединке. На фоне жесткого рождественского марафона неактивность "небесно-голубых" у чужих ворот не выглядело слишком зазорно.

АПЛ, 14-й тур.

Стадион: "Сент-Мэри" (Саутгемптон)

Главный судья: Майк Дин (Англия)

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Стерлинг (16)

"Саутгемптон": Маккарти – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Бертранд – Уолкотт, Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо (Редмонд, 59) – Ингз (Телла, 41), Че Адамс (Нлундулу, 82)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне, Стерлинг – Торрес (Марез, 72)

Предупреждения: Ромеу (38), Уорд-Проуз (42) – Де Брюйне (25), Эдерсон (81)