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Роджерс сравнил Кейна с Месси
Харри в новом сезоне играет в новой роли
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн только прибавил, став играть глубже.
"Я не думаю, что это какое-то откровение. Если вы посмотрите по сторонам, то увидите, что Роберто Фирмино исполняет похожую роль в "Ливерпуле". Как и Лионель Месси в "Барселоне". Подобное постоянно происходит с другими игроками.
Совершенно не кажется, что Харри чего-то лишился в своей игре. Кажется, что он только добавил. Конечно, он удивительный бомбардир с отличными навыками, и для него не проблема забить с 25 метров.
Но сейчас ты видишь в нем способность опускаться глубже и раздавать передачи как полузащитник", — цитирует Роджерса Sky Sports.
В этом сезоне Харри Кейн записал на свой счёт 15 голов и 13 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.
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