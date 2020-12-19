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Роджерс сравнил Кейна с Месси

Англия
(1 голосов)

Харри в новом сезоне играет в новой роли

Роджерс сравнил Кейна с Месси
Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн только прибавил, став играть глубже.

"Я не думаю, что это какое-то откровение. Если вы посмотрите по сторонам, то увидите, что Роберто Фирмино исполняет похожую роль в "Ливерпуле". Как и Лионель Месси в "Барселоне". Подобное постоянно происходит с другими игроками.

Совершенно не кажется, что Харри чего-то лишился в своей игре. Кажется, что он только добавил. Конечно, он удивительный бомбардир с отличными навыками, и для него не проблема забить с 25 метров.

Но сейчас ты видишь в нем способность опускаться глубже и раздавать передачи как полузащитник", — цитирует Роджерса Sky Sports.

В этом сезоне Харри Кейн записал на свой счёт 15 голов и 13 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.

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В статье: Лионель Месси Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Комментарии (5)
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prockop4uck (Киев)
19.12.2020 в 18:10
Только Кейн лидер в на поле, а моська омежка, который чуть что, глазки в землю. И ждет пока папка порешает.
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 18:20
П_Н_Х мутант редакционный!
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0
-2
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Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 16:01
нельзя сравнивать этих футболистов. они играют в разном стиле. ничего не имею против Кейна, он отличный игрок.
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+1
-5
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trust in LFC1892 (Киев)
19.12.2020 в 16:32
А при чём стиль? Роджерс говорит о роли на поле
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+3
0
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Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 18:20
Роль на поле у каждого разная. Кто-то в воротах стоит, кто-то забивает, кто-то раздает голевые передачи, кто-то просто бегает туда-сюда.
0
-3


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