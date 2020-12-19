Роджерс сравнил Кейна с Месси

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн только прибавил, став играть глубже.

"Я не думаю, что это какое-то откровение. Если вы посмотрите по сторонам, то увидите, что Роберто Фирмино исполняет похожую роль в "Ливерпуле". Как и Лионель Месси в "Барселоне". Подобное постоянно происходит с другими игроками.

Совершенно не кажется, что Харри чего-то лишился в своей игре. Кажется, что он только добавил. Конечно, он удивительный бомбардир с отличными навыками, и для него не проблема забить с 25 метров.

Но сейчас ты видишь в нем способность опускаться глубже и раздавать передачи как полузащитник", — цитирует Роджерса Sky Sports.