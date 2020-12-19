Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:7. Гениальность в простоте

Слишком много было сказано и написано о неудачных играх "Ливерпуля" на выезде, наверняка, эта критика надоела мерсисайдцам, и они добыли самую уверенную победу в сезоне. Все получалось у подопечный Клоппа, в первом тайме они нанесли три удара в створ ворот и все три оказались точными. Хозяева так и не смогли прийти в себя, хотя получались периоды в матче, когда "орлы" показывали вполне достойную игру.

Быстрый гол, конечно, помог "красным". Не могли "орлы" организовать оборону, Мане отдал удобный пас на Минамино, японский легионер принял, обработал и пробил. Без шансов для Гуайта. "Кристал Пэлас" сделал все возможное, чтобы переломить ход встречи, старался Айю, а также Эзе и Заха пытались нагнетать, но мешал технический брак (а может волнение).

Лучший голевой момент был у Шлуппа, который хорошо пробил головой, Алисон вытянул сложнейший мяч. Сразу после этой неиспользованной возможности хозяева понесли наказание. Фирмино отдал великолепный пас на Мане (все это в центральной зоне), и Садио нанес неотразимый удар.

Третий, пожалуй, решающий мяч забил Фирмино. Это оказался тот случай, когда все гениальное получилось максимально просто. Роберто Фирмино начал атаку, отдал на фланг, Робертсон совершил рейд и прострелил в центр на все того же Фирмино, который поразил цель. Великолепную форму набрал Фирмино и, безусловно, стал героем этой встречи.

Во втором тайме "Ливерпуль" действовал спокойно и хладнокровно, на лице Клоппа снова появилась улыбка (до перерыва немец серьезно нервничал), и мерсисайдцы легко довели дело до полного разгрома. Хендерсон сделал счет 4:0 в начале второй половины игры - в одно касание хлестко пробил капитан. А затем Фирмино воспользовался пасом Салаха и оформил дубль, элегантно перекинув голкипера.

Египетский легионер заменил Мане и здорово вошел в игру, со свежими силами и боевым настроем Салах продолжал разрывать демотивированную оборону "Кристал Пэлас". Порой даже вынести мяч из своей штрафной не удавалось хозяевам, несчастный Рой Ходсон не находил себе места на скамье запасных.

Два мяча в эндшпиле забил Салах, поставив жирную точку в поединке. Большего ожидалось от "орлов", видимо, не хватило им настроя и уверенности в себе. Откровенно посыпалась команда, хотя турнирное положение - 12 место - совсем не безнадежное. Мерсисайдцы укрепляют свои позиции на вершине таблицы, ждут матчей конкурентов и готовятся к следующим играм с "Вест Бромвичем" и "Ньюкаслом", соответственно, 27 и 30 декабря. Отметим, что вполне приемлемый календарь у чемпиона на конец года.

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Селхерст Парк (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:7

Голы: Минамино 3, Мане 35, Фирмино 44, Робертсон 52, Фирмино 68, Салах 81, Салах 84

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 8. Куяте (Томкинс 63) , 15. Шлупп, 17. Клайн, 24. Кэхилл, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур (Ридевалд 74), 25. Эзе (Батшуайи 70), 14. Айю.

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Джонс 70), 9. Фирмино (Окслэйд-Чемберлен 75), 10. Мане (Салах 57), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 32. Матип, 8. Кейта, 18. Минамино.

Предупреждения: Клайн 45