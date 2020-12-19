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Итоговый счет матча Кристал Пэлас и Ливерпуля установил три новых рекорда
Невероятные 0:7 в Лондоне
"Ливерпуль"
Первый: "мерсисайдцы" добыли наибольшую свою победу после создания АПЛ (то есть с 1992 года). Предыдущий раз они так издевались над оппонентом еще в сентябре 1989-го. Тогда со счетом 9:0 был избит тот же “Пэлэс”.
Второй: "орлы" пропустили семь мячей дома впервые в своей истории.
Третий: все семь ассистентов в игре были разными. Такое случилось впервые в истории Английской Премьер Лиги. Авторами результативных передач стали Мане, Фирмино, Робертсон, Александр-Арнольд, Салах, Матип и Окслейд-Чемберлен.
После победы "Ливерпуль" продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая "Тоттенхэм" на шесть очков. Заметим, что у лондонцев еще матч в запасе.
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