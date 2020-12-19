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Клопп возглавил рейтинг тренеров Ливерпуля за победами в АПЛ

Англия
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Немец обошел Бенитеса

Клопп возглавил рейтинг тренеров Ливерпуля за победами в АПЛ
Новина українською

Победа "Ливерпуля" над "Кристал Пэлас" в рамках 14-го тура чемпионата Англии стала 127-ой для Юргена Клоппа во главе "мерсисайдцев" в АПЛ (то есть с 1992-го). По этому показателю специалист обошел Рафаэля Бенитеса. Заметим, что на данный момент у немецкого тренера на 32 проведены игры меньше. Также в 53-летнего наставника коэффициент очков за матч больше, чем у его испанского коллеги - 2,05 против 1,90.

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. За это время с клубом он получил титулы АПЛ, ЛЧ, Клубного Чемпионата Мира и Суперкубке УЕФА. Также он дважды подряд признавался тренером года по версии ФИФА.

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В статье: Юрген Клопп Рафаэль Бенитес АПЛ Ливерпуль
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Источник:
OptaJoe

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