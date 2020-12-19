Эвертон - Арсенал 2:1. Показательная порка

На второе место в турнирной таблице выходит "Эвертон", и это третья подряд победа команда Анчелотти. Впрочем, это особенная победа, несмотря на то, что "канониры" в кризисе, обыграть такого соперника на классе все равно почетно. Блестящий первый тайм выдали хозяева, были хорошие возможности забить и во втором периоде встречи, немного не хватило.

Несколько курьезный гол забил "Эвертон", всего одно касание было у хозяев в штрафной соперника. Дэвис переправлял мяч на Ивоби, тот сделает навес, в поиске Калверта-Льюина. Нападающий оторвался от опекуна и пробивал, а Холдинг неудачно выбивал мяч. Автогол!

"Арсенал" попробовал перехватить инициативу, провел пару атак, ничего опасного, но все же. А затем заработали пенальти гости. Не очевидный, но пенальти. Дэвис ударил по ногам Мэйтлэнд-Найлса, арбитр сразу указал на точку. Пепе все сделал как надо - 1:1.

И все же ливерпульская команда играла лучше, смелее и качественнее. Словно по правилу - забейте нам сколько сможете, а мы забьем сколько захотим. Еще в первом тайме "Эвертон" снова вышел вперед. Сигурдссон навесил с углового, а высокий Мина пробил головой.

Может подопечные Артеты и сделали все возможное, чтобы отыграться. При этом, лондонцы выглядели инертно и даже примитивно, очень легко и непринужденно отбивались "ириски", еще и создавали свои контратаки. Только на последних минутах появился реальный шанс у гостей спасти игру, однако Сака и Уиллок не смогли переиграть Пикфорда. Как итог - очередной провал "Арсенала", критично близко они находятся от зоны вылета; а также заслуженный успех "Эвертона".

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Эвертон - Арсенал 2:1

Голы: Холдинг 22 (авт.), Мина 45 - Пепе 35 (пен.)

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин (Тосун 90+3), 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 22. Годфри, 26. Дэвис, 7. Ришарлисон (Кенни 90+2), 17. Ивоби (Коулмен 83).

Арсенал: 1. Лено, 3. Тирни, 16. Холдинг, 23. Луис, 25. Эль-Нени (Уиллок 64), 7. Сака, 8. Себальос, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 12. Виллиан, 19. Пепе (Мартинелли 71), 30. Нкетиа (Ляказетт 76).

Предупреждения: Калверт-Льюин 90+3 - Эль-Нени 16, Тирни 40, Уиллок 90+1