Карло Анчелотти: Сегодня было выступление высокого уровня от Эвертона

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в игре против "Арсенала" :

"Мы сыграли очень хорошо в наших последних играх. Блестящие выступления и фантастические результаты. Мы показали больше последовательности. В этом сезоне мы начали хорошо, потом у нас были трудные моменты, но сейчас я действительно доволен.

У нас есть фантастические игроки, которые забивают много голов. Мы работаем над этим, потому что мы очень опасны.

Мы довольны, потому что позиция в таблице действительно хорошая. Но, как я уже говорил на прошлой неделе, сезон еще не закончился, нам придется продолжать борьбу. Но сегодня было выступление высокого уровня, высокого!" - сказал тренер.