  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Карло Анчелотти: Сегодня было выступление высокого уровня от Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карло Анчелотти: Сегодня было выступление высокого уровня от Эвертона

Англия
(1 голосов)

Итальянский специалист доволен игрой своих подопечных в последнем матче

Карло Анчелотти: Сегодня было выступление высокого уровня от Эвертона
Новина українською

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в игре против "Арсенала":

"Мы сыграли очень хорошо в наших последних играх. Блестящие выступления и фантастические результаты. Мы показали больше последовательности. В этом сезоне мы начали хорошо, потом у нас были трудные моменты, но сейчас я действительно доволен.

У нас есть фантастические игроки, которые забивают много голов. Мы работаем над этим, потому что мы очень опасны.

Мы довольны, потому что позиция в таблице действительно хорошая. Но, как я уже говорил на прошлой неделе, сезон еще не закончился, нам придется продолжать борьбу. Но сегодня было выступление высокого уровня, высокого!" - сказал тренер.

После победы со счетом 2:1 "Эвертон" поднялся на второе место АПЛ, уступая "Ливерпулю" пятью очками. Также в спину дышат "Тоттенхэм" и "Лестер", которые отстают от "ирисок" на один и два зачетных пункта соответственно. Завтра эти две команды проведут очную встречу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...