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Карло Анчелотти: Сегодня было выступление высокого уровня от Эвертона
Итальянский специалист доволен игрой своих подопечных в последнем матче
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал
"Мы сыграли очень хорошо в наших последних играх. Блестящие выступления и фантастические результаты. Мы показали больше последовательности. В этом сезоне мы начали хорошо, потом у нас были трудные моменты, но сейчас я действительно доволен.
У нас есть фантастические игроки, которые забивают много голов. Мы работаем над этим, потому что мы очень опасны.
Мы довольны, потому что позиция в таблице действительно хорошая. Но, как я уже говорил на прошлой неделе, сезон еще не закончился, нам придется продолжать борьбу. Но сегодня было выступление высокого уровня, высокого!" - сказал тренер.
После победы со счетом 2:1 "Эвертон" поднялся на второе место АПЛ, уступая "Ливерпулю" пятью очками. Также в спину дышат "Тоттенхэм" и "Лестер", которые отстают от "ирисок" на один и два зачетных пункта соответственно. Завтра эти две команды проведут очную встречу.
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