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АПЛ. Ньюкасл не смог обыграть Фулхэм
Гости больше хотели победить, лучше провели первый тайм, но хозяева сыграли чуть более организованно, особенно после перерыва
Гости из столицы не могли себе позволить потерю очков в Ньюкасле, при этом ничья неплохой результат для "Фулхэма". В первую сорокапятиминутку лондонцы создали великое множество проблем хозяевам, много комбинаций заканчивалось ударами по воротам, "сороки" оказались не готовы к натиску. Одна из атак гостей завершилась масштабным наступлением, ошибкой в обороне и Ритчи переправил мяч в свои ворота.
Удержать преимущество "Фулхэм" не смог, хотя и во втором тайме гости действовали более агрессивно и конструктивно. Вот только на 60-й минуте прошла контратака "Ньюкасла", Андерсен нарушил правила и привез пенальти. Затем арбитр еще долго смотрел ВАР и показал красную датскому легионеру. С точки Уилсон сравнял счет.
Курьезная получилась игра. Больше победу заслужили гости, но не хватило сил удержать ее. Пенальти и автогол решили судьбу встречи, "коттеджеры" ушли из зоны вылета, а "сороки" пока остаются в середине турнирной таблицы.
АПЛ. 14-й тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Фулхэм 1:1
Голы: Уилсон 64 (пен.) - Ритчи 42 (авт.)
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 3. Дамметт, 18. Фернандес, 22. Едлин, 8. Шелви, 11. Ритчи, 24. Альмирон, 43. Лонгстафф, 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон.
Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 10. Кэрни, 18. Лемина, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 17. Кавалейру, 19. Лукман.
Предупреждения: Кларк 72 - Андерсен 46, Робинсон 81, Эктор 90+2
Удаление: Андерсен 62
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