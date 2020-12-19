АПЛ. Ньюкасл не смог обыграть Фулхэм

Гости из столицы не могли себе позволить потерю очков в Ньюкасле, при этом ничья неплохой результат для "Фулхэма". В первую сорокапятиминутку лондонцы создали великое множество проблем хозяевам, много комбинаций заканчивалось ударами по воротам, "сороки" оказались не готовы к натиску. Одна из атак гостей завершилась масштабным наступлением, ошибкой в обороне и Ритчи переправил мяч в свои ворота.

Удержать преимущество "Фулхэм" не смог, хотя и во втором тайме гости действовали более агрессивно и конструктивно. Вот только на 60-й минуте прошла контратака "Ньюкасла", Андерсен нарушил правила и привез пенальти. Затем арбитр еще долго смотрел ВАР и показал красную датскому легионеру. С точки Уилсон сравнял счет.

Курьезная получилась игра. Больше победу заслужили гости, но не хватило сил удержать ее. Пенальти и автогол решили судьбу встречи, "коттеджеры" ушли из зоны вылета, а "сороки" пока остаются в середине турнирной таблицы.

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Фулхэм 1:1

Голы: Уилсон 64 (пен.) - Ритчи 42 (авт.)

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 3. Дамметт, 18. Фернандес, 22. Едлин, 8. Шелви, 11. Ритчи, 24. Альмирон, 43. Лонгстафф, 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон.

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 10. Кэрни, 18. Лемина, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 17. Кавалейру, 19. Лукман.

Предупреждения: Кларк 72 - Андерсен 46, Робинсон 81, Эктор 90+2

Удаление: Андерсен 62