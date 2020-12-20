Гвардиола: Ман Сити нужно забыть о погоне за Ливерпулем

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал своей команде забыть о погоне за "Ливерпулем".

"Мы далеко. Взгляните на таблицу — до вершины куча очков. "Ливерпуль" набрал хороший ход, забив семь голов "Кристал Пэлас" на выезде. Этот "Пэлас", как я видел, был так хорош против "Тоттенхэма". Так что "Ливерпуль" в полном порядке. Я сказал парням, чтобы они забыли об этом и не думали о вершине.

Мы девятые в таблице, поэтому на следующей неделе должны попытаться стать восьмыми или седьмыми. Затем зона Лиги Европы, после нее зона Лиги Чемпионов. Если у нас что-нибудь и сложится, значит сложится", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.