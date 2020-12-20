  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ определился с пятью кандидатами на пост спортивного директора
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ определился с пятью кандидатами на пост спортивного директора

Англия
(1 голосов)

В клубе планируют учредить эту должность в связи с провальными трансферами

МЮ определился с пятью кандидатами на пост спортивного директора
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из пяти специалистов на роль спортивного директора.

Разговоры о том, что "Юнайтед" может создать соответствующую должность впервые в истории клуба ходят уже несколько лет — еще со времен работы главным тренером Жозе Моуриньо.

Как утверждает Daily Record, владеющее клубом семейство Глэйзеров обеспокоено низкой эффективностью трансферов в последние годы и хочет доверить соответствующие вопросы профессионалу топ-уровня.

Более того, Глэйзеры уже составили список потенциальных кандидатов. На роль своего спортивного директора "Юнайтед" рассматривает известного в Англии Пола Митчелла, сделавшего себе имя в "Монако" и "Лилле" Луиша Кампуша, Марка Овермарса из "Аякса", а также двух других специалистов, чьи имена не раскрываются.

Ожидается, что "Юнайтед" произведет соответствующее назначение в течение 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...