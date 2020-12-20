МЮ определился с пятью кандидатами на пост спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из пяти специалистов на роль спортивного директора.

Разговоры о том, что "Юнайтед" может создать соответствующую должность впервые в истории клуба ходят уже несколько лет — еще со времен работы главным тренером Жозе Моуриньо.

Как утверждает Daily Record, владеющее клубом семейство Глэйзеров обеспокоено низкой эффективностью трансферов в последние годы и хочет доверить соответствующие вопросы профессионалу топ-уровня.

Более того, Глэйзеры уже составили список потенциальных кандидатов. На роль своего спортивного директора "Юнайтед" рассматривает известного в Англии Пола Митчелла, сделавшего себе имя в "Монако" и "Лилле" Луиша Кампуша, Марка Овермарса из "Аякса", а также двух других специалистов, чьи имена не раскрываются.

Ожидается, что "Юнайтед" произведет соответствующее назначение в течение 2021 года.