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Святые не устояли. Саутгемптон - Ман Сити 0:1: видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Горожане" подбираются к лидерам на расстояние вытянутой руки

Святые не устояли. Саутгемптон - Ман Сити 0:1: видео гола и обзор матча
Новина українською

"Саутгемптон" - одно из главных открытий нынешнего сезона и ведёт активную борьбу за еврокубковую зону. "Святые" сейчас даже выше "Манчестер Сити", однако выстоять в поединке против машины Пепа Гвардиолы они не смогли. Всё решил один гол, который в дебюте встречи забил Рахим Стерлинг. "Горожане" благодаря этой победе подтянулись к "Тоттенхэму" с "Лестером" и теперь отстают от них на два и один бал соответственно. От лидера - "Ливерпуля" - "Сити" сейчас отстаёт на восемь очков.

АПЛ, 14-й тур.
Стадион: "Сент-Мэри" (Саутгемптон)
Главный судья: Майк Дин (Англия)
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Стерлинг (16)

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон"
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