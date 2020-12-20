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Святые не устояли. Саутгемптон - Ман Сити 0:1: видео гола и обзор матча
"Горожане" подбираются к лидерам на расстояние вытянутой руки
"Саутгемптон" - одно из главных открытий нынешнего сезона и ведёт активную борьбу за еврокубковую зону. "Святые" сейчас даже выше "Манчестер Сити", однако выстоять в поединке против машины Пепа Гвардиолы они не смогли. Всё решил один гол, который в дебюте встречи забил Рахим Стерлинг. "Горожане" благодаря этой победе подтянулись к "Тоттенхэму" с "Лестером" и теперь отстают от них на два и один бал соответственно. От лидера - "Ливерпуля" - "Сити" сейчас отстаёт на восемь очков.
АПЛ, 14-й тур.
Стадион: "Сент-Мэри" (Саутгемптон)
Главный судья: Майк Дин (Англия)
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Стерлинг (16)
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