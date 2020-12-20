Святые не устояли. Саутгемптон - Ман Сити 0:1: видео гола и обзор матча

"Саутгемптон" - одно из главных открытий нынешнего сезона и ведёт активную борьбу за еврокубковую зону. "Святые" сейчас даже выше "Манчестер Сити", однако выстоять в поединке против машины Пепа Гвардиолы они не смогли. Всё решил один гол, который в дебюте встречи забил Рахим Стерлинг. "Горожане" благодаря этой победе подтянулись к "Тоттенхэму" с "Лестером" и теперь отстают от них на два и один бал соответственно. От лидера - "Ливерпуля" - "Сити" сейчас отстаёт на восемь очков.

АПЛ, 14-й тур.

Стадион: "Сент-Мэри" (Саутгемптон)

Главный судья: Майк Дин (Англия)

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Стерлинг (16)