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С чемпионским хладнокровием. Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:7. Видео голов
"Скаузеры" забили 7 мячей с 8 ударов в створ
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 14-го тур АПЛ между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем", завершившегося полным уничтожением команды Роя Ходжсона.
Дружина Юргена Клоппа нанесла всего 8 ударов в створ ворот Висенте Гуайта, однако этого было достаточно для 7 мячей.
Кристал Пэлас — Ливерпуль 0:7
Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84
Кристал Пэлас: Гуайта — Клайн, Куяте (Томкинс, 63), Кэхилл, ван Аанхолт — Шлупп, Миливоевич, Макартур (Ридевалд, 75), Эзе (Батшуайи, 69) — Заа, Айю
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум (Джонс, 69), Хендерсон, Кейта — Мане (Салах, 57), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75), Минамино
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