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Очередное поражение Артеты. Эвертон - Арсенал 2:1: видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

У "ирисок" третья победа кряду

Очередное поражение Артеты. Эвертон - Арсенал 2:1: видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" продолжает болтаться в хвосте таблицы АПЛ. Из 14 матчей команда Микеля Артеты выиграла только четыре, а вчера уступила уже в восьмой раз, проиграв "Эвертону". У "канониров" были шансы хотя бы зацепиться за ничью, но "ириски" оказались удачливее. К слову, "Эвертон" сейчас занимает вторую строчку в лиге, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на пять очков. Бросят вызов соседям в борьбе за титул?

АПЛ. 14-й тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
"Эвертон" - "Арсенал" 2:1
Голы: Холдинг 22 (авт.), Мина 45 - Пепе 35 (пен.)

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль)
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