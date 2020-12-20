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Очередное поражение Артеты. Эвертон - Арсенал 2:1: видео голов и обзор матча
У "ирисок" третья победа кряду
Лондонский "Арсенал" продолжает болтаться в хвосте таблицы АПЛ. Из 14 матчей команда Микеля Артеты выиграла только четыре, а вчера уступила уже в восьмой раз, проиграв "Эвертону". У "канониров" были шансы хотя бы зацепиться за ничью, но "ириски" оказались удачливее. К слову, "Эвертон" сейчас занимает вторую строчку в лиге, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на пять очков. Бросят вызов соседям в борьбе за титул?
АПЛ. 14-й тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
"Эвертон" - "Арсенал" 2:1
Голы: Холдинг 22 (авт.), Мина 45 - Пепе 35 (пен.)
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