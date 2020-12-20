Ширер: Не уверен, что Арсенал сохранит прописку в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер не уверен, что "Арсеналу" удастся избежать вылета из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Поражение 2:1 от "Эвертона" накануне стало для "Арсенала" восьмым в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги и оставило только на 15-й позиции в таблице.

"Канониры" выдали свой худший старт сезона с 1974 года, и Ширер не исключает сценарий, при котором следующую кампанию подопечные Микеля Артеты начнут уже в Чемпионшипе.