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Ширер: Не уверен, что Арсенал сохранит прописку в АПЛ

Англия
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Команде Артеты сейчас не позавидуешь

Ширер: Не уверен, что Арсенал сохранит прописку в АПЛ
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер не уверен, что "Арсеналу" удастся избежать вылета из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Поражение 2:1 от "Эвертона" накануне стало для "Арсенала" восьмым в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги и оставило только на 15-й позиции в таблице.

"Канониры" выдали свой худший старт сезона с 1974 года, и Ширер не исключает сценарий, при котором следующую кампанию подопечные Микеля Артеты начнут уже в Чемпионшипе.

"Я не был бы слишком уверен (что "Арсенал" останется в Премьер-Лиге). Не с этим стартовым составом и не с таким настроем некоторых игроков", — сообщил Ширер в эфире BBC.

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В статье: Арсенал (Лондон) Алан Ширер
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