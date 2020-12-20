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Вернер: АПЛ оказалась сложнее, чем я думал

Англия
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Немец продолжает адаптацию

Вернер: АПЛ оказалась сложнее, чем я думал
Новина українською

Форвард "Челси" Тимо Вернер рассказал о различиях между АПЛ и Бундеслигой.

"Премьер-лига немного отличается от моей прежней лиги. Она сложнее, чем я думал. В плане контакта здесь тяжелее, чем в Германии. Я ожидал этого, но не настолько.

Неважно, сколько ты стоишь. Когда приходишь в новый клуб, всегда возникает небольшое давление. Но, думаю, я справлюсь с этим очень хорошо. Это не что-то новое.

Давление немного выше, чем в предыдущие годы, но я думаю, что хорошие футболисты становятся лучше под давлением. Таков мой план, я могу очень хорошо выступать под давлением", – цитирует немца Sky Sports.

Отметим, что Тимо не забивает уже 8 матчей во всех турнирах за "синих".

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер
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