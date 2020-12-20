Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернер: АПЛ оказалась сложнее, чем я думал
Немец продолжает адаптацию
Форвард "Челси" Тимо Вернер рассказал о различиях между АПЛ и Бундеслигой.
"Премьер-лига немного отличается от моей прежней лиги. Она сложнее, чем я думал. В плане контакта здесь тяжелее, чем в Германии. Я ожидал этого, но не настолько.
Неважно, сколько ты стоишь. Когда приходишь в новый клуб, всегда возникает небольшое давление. Но, думаю, я справлюсь с этим очень хорошо. Это не что-то новое.
Давление немного выше, чем в предыдущие годы, но я думаю, что хорошие футболисты становятся лучше под давлением. Таков мой план, я могу очень хорошо выступать под давлением", – цитирует немца Sky Sports.
Отметим, что Тимо не забивает уже 8 матчей во всех турнирах за "синих".
Популярное сейчас
- Пидручный и Блашко представят Украину в первых гонках сезона с массовым стартом
- Ребров: Уходящий год – год огромного успеха для Ференцвароша
- Гвардиола: Ман Сити нужно забыть о погоне за Ливерпулем
- МЮ заплатил за резервиста Аталанты 25+15 млн евро – СМИ
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО