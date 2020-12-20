Моуриньо обвинил судей АПЛ в двойных стандартах

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обвинил рефери Премьер-Лиги в двойных стандартах касательно их отношения к поведению тренеров у бровки.

Напомним, еще после поражения 2:1 от "Ливерпуля" посреди недели Моуриньо жаловался на чересчур буйное поведение Юргена Клоппа, на место которого сам Жозе, как он говорил, схлопотал бы удаление.

Тогда же Моуриньо вспоминал о своем коллеге из "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле, который во время матча против "Вест Бромвича" схватил табло для замен четвертого арбитра.

Моуриньо, однажды дисквалифицированный за пинок по бутылке, вспоминает, насколько безжалостны к нему были рефери и FA в прежние годы и недоумевает, почему сейчас такое поведение других не карается.