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Моуриньо обвинил судей АПЛ в двойных стандартах

Англия
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Жозе удивлён, что его коллег не наказывают

Моуриньо обвинил судей АПЛ в двойных стандартах
Новина українською

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обвинил рефери Премьер-Лиги в двойных стандартах касательно их отношения к поведению тренеров у бровки.

Напомним, еще после поражения 2:1 от "Ливерпуля" посреди недели Моуриньо жаловался на чересчур буйное поведение Юргена Клоппа, на место которого сам Жозе, как он говорил, схлопотал бы удаление.

Тогда же Моуриньо вспоминал о своем коллеге из "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле, который во время матча против "Вест Бромвича" схватил табло для замен четвертого арбитра.

Моуриньо, однажды дисквалифицированный за пинок по бутылке, вспоминает, насколько безжалостны к нему были рефери и FA в прежние годы и недоумевает, почему сейчас такое поведение других не карается.

"Много лет я был образцом плохого поведения у бровки, и меня всегда наказывали за это.

В данный момент я считаю себя образцом хорошего поведения у бровки — и я верю, что рефери чувствуют то же самое.

Но я наблюдаю, как другие вытворяют невероятные вещи. Некоторые творят такое, что я бы никогда не смог, и ничего не происходит. Я могу говорить об этом, потому что я живу этим. Я сам нахожусь у бровки день за днем. Почему им это сходит с рук? Наверное, потому, что мы ничего не говорим", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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