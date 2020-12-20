Тоттенхэм - Лестер 0:2. Их же оружием

С завидным упорством "Лестер" возвращается на второе место в турнирной таблице, и теперь можно смело утверждать, что такие матчи, как с "Тоттенхэмом" - не случайность. Ранее в похожем стиле подопечные Роджерса обыгрывали "Арсенал", "Лидс" и "Ман Сити", в этот раз во многом пример еще более показательный. Удалось связать лондонцев по рукам и ногам, более остро действовать на контратаках (а это излюбленное оружие Моуриньо), к тому же в обороне великолепно выглядели гости.

Первый тайм получился довольно осторожным, всего три удара на двоих нанесли команды. При этом именно "лисы" выглядели острее, чаще и более умело переходили из обороны в атаку, используя скорости. Можно отметить удары Варди и Мэддисона, у хозяев только один раз Кейн угрожал воротам соперника.

К тому же в своей штрафной на удивление невнимательно сыграли "шпоры", еще до пенальти случались странные ошибки возле ворот Льориса. А в конце первой сорокапятиминутки Орье толкнул в спину Фофана, дело было на углу штрафной, без особой опасности, арбитр долго смотрел ВАР, все же назначив пенальти. Варди с точки пробил на силу, по центру ворот, Льорис завалился на бок - 0:1.

В самом начале второго тайма Мэддисон забил второй мяч. Хотя "Тоттенхэму" повезло, арбитр снова обратился к ВАР и гол отменил. Офсайд. К сожалению, ведь классный момент получился, хавбек выскочил на ударную позицию под острым углом и пробил точно в цель. "Лестер" продолжал вести игру, комбинировать и создавать большие проблемы для "Хотспур".

И все же счет стал 0:2. Варди боролся с двумя защитниками за верховой мяч, казалось, нет шансов у форварда, но он пошел до конца, головой переправил мяч во вратарскую, а там Алдервейрелд неловко коленом подбил мяч в сетку. Жалкое впечатление произвели лондонцы в первый час игрового времени, хотя и включили скорости на последнюю треть.

Шмейхель отразил два невероятно опасных удара от Кейна и Сон Мина, затем Регилон и Дайер стали нагнетать и сделали несколько хороших передач. Пошли вперед большими силами подопечные Моуриньо, рискнули и показали свой атакующий потенциал. Но не более того. "Лестер" выдержал этот натиск и довел игру до победного конца.

Можно назвать эту победу гостей тренерской, Роджерс тактически переиграл Моуриньо, нивелировал козыри визави, и поставил на сильные стороны своей команды. Точнее, в "Лестере" была проведена работа над ошибками, и получилась игра в обороне близкая к идеальной, а еще удалось реализовать свои шансы в атаках. "Лисы" продолжат борьбу за высшие позиции Премьер-лиги, а "Тоттенхэм" после второй подряд неудачи может опуститься на шестое место в турнирной таблице, все зависит от "МЮ" и "Челси".

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Тоттенхэм - Лестер 0:2

Голы: Варди 45 (пен.), Алдервейрелд 59 (авт.)

Тоттенхэм: 1. Льорис, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье (Уинкс 64), 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо (Лукас Моура 50), 28. Ндомбеле (Бэйл 46), 7. Сон Мин, 10. Кейн.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 25. Ндиди, 27. Кастань (Амарти 61), 3. Фофана, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс (Прат 84), 10. Мэддисон, 9. Варди.

Предупреждения: Дайер 78, Уинкс 82 - Олбрайтон 32, Ндиди 72