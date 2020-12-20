Английская Премьер-лига, 14-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" 6:2

Голы: Мактоминей (2,3), Бруну Фернандеш (20, 70 пен), Линделеф (37), Джеймс (66) – Купер (41), Даллас (73)



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Шоу (Теллес, 60), Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака – Фред, Мактоминей – Рэшфорд (Кавани, 71), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 71), Джеймс – Марсьяль

"Лидс": Мелье – Алиоски, Купер (Дэвис, 72), Айлинг, Даллас – Филлипс (Стрейк, 46) – Харрисон, Клих (Шеклтон, 46), Родриго, Беллоли – Бэмфорд

Дерби "Манчестер Юнайтед" и "Лидса" закончилось невероятной разгромной победой хозяев. Как и ожидалось, команда Марсело Бьелсы стала очень удобной жертвой для "дьяволов". Дерзкий и агрессивный стиль "павлинов" лишь облегчил жизнь "МЮ", предпочитающей быстрые контрвыпады длительным розыгрышам мяча. Что-что, а наказывать за излишний авантюризм Сульшер умеет и любит, и сколь не был бы гениален его аргентинский коллега, однако ригидность его видения и нежелание адаптировать свою игру под соперника привели к вполне заслуженному разгрому.

Ожидая интенсивной и динамичной игры, Сульшер усадил на лавку праздного Поля Погба, избрав вместо него динамичную пару Фред - Мактоминей, а на позиции правого вингера вышел работоспособный Даниэль Джеймс. Эти решения были очень уместны, учитывая сильные стороны соперника, и норвежец явно не пожалел о своих кадровых решениях. Мактоминей сразу же принялся отплачивать за доверие, оформив дубль уже к третьей минуте матча. К слову, это быстрейший дубль в истории АПЛ. Полузащита "Лидса" дважды зевнула его подключения из глубины на старте игры, а шотландец был нетипично убийственен в реализации, организовав для своей команды комфортный задел на дальнейшую встречу.

Такой старт в любом случае был бы шокирующим, однако случайным его назвать нельзя. "Лидс" пытался весело атаковать и шёл в обезбашенный прессинг. Однако организация этого давления откровенно хромала. А такие кадровые решения, как использования номинального центрфорварда Родриго в центре полузащиты лишь усугубляли ситуацию. Центр поля "павлинов" раз за разом катастрофически проваливался, что создавало весьма комфортные условия "Юнайтед" для быстрых выпадов. А для таких реактивных футболистов как Рэшфорд, Марсьяль и Джеймс такие условия – самый настоящий рай. Тем более, когда из глубины имеется поддержка от великолепного Бруну Фернандеша. В очередной контратаке Бруну сделал счёт разгромным уже к 20-й минуте игры, а до конца тайма команды обменялись голами с угловых от центрбеков Линделефа и Купера.

В перерыве Бьелса сменил провалившихся в первой половине центрхавов Келвина Филлипса и Матеуша Клиха, однако Стрейка и Шеклтона хоть и слегка улучшили ситуацию на поле, однако происходящее на поле "Олд Траффорд" безумие остановить были не в силах. Примечательно, что Родриго при этом продолжал играть. В результате Даниэль Джеймс убежал в еще одну контратаку, пробив между ног Мелье, а к 70-й минуте Бруну реализовал очередной пенальти, забив шестой гол своей команды и второй свой личный в игре. 11-метровый в своей классической манере заработал артистичный Марсьяль. "Лидс" сумел ответить на всё это классным лонгшотом Далласа, однако реально вернуться в игру "павлинам" с самой первой минуты так до конца встречи и не удалось.

В итоге – безумные, хоть по своему и закономерные 6:2. Если бы все играли против Сульшера в такой манере, "МЮ" бы уверенно выиграл бы АПЛ. Увы для болельщиков "манкунианцев", но кроме Бьелсы мало кто решится на подобные суицидальные тактические решения.