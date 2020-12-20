Жозе Моуриньо: Это матч, который мы проиграли из-за пенальти и автогола

Наставник "шпор" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в поединке против "Лестера":

"Мы начали игру плохо - я мог бы переходить к отдельным людям, но не буду, мы не стартовали хорошо. В наш лучший период игры мы полностью контролировали и имели пару хороших шансов забить. Во втором тайме мы забили автогол, когда владели инициативой. Это игра, которую мы проиграли из-за пенальти и автогола, но результат выглядит, будто соперник все контролировал, что не соответствует действительности. Это не была игра, где они заслуживали победу, а мы на поражение.

Пенальти - ошибка Орье. Я знаю своих игроков, знаю их качества и их небольшие проблемы. Серж был феноменальным против "Ливерпуля", наверно, нашим лучшим игроком, но сегодня он сделал эту ошибку. Стоило нам это три очка? Я думаю, это несправедливо утверждать. Если бы я хотел переходить к отдельным людям, я мог бы пойти в другом направлении - настрой некоторых на игру мне не понравился.

Это неудачная неделя с точки зрения результатов. Мы начали игру с мнением о разочаровании и не получили того, что мы заслужили от этого матча. Однако "Лестер" также проиграл в их последнем поединке, но вышел на игру с положительным настроением.

Это не одно очко из девяти. Это много очков в 14 матчах, вот так для меня выглядит данная ситуация", - сказал Моуриньо.