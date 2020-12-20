Оле Сульшер: Счет мог быть 12:4! Безумная игра

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поединок своих подопечных против "Лидса":

"Нас критиковали за наш старт, но ребята были готовы к такому. Мы очень хорошо подготовились к игре: пересмотрели видео и разобрали сильные стороны соперника, а также способы остановить их, чтобы они не наносили нам ущерб.

Все было фантастически с первой минуты. Мы имели план, как добраться до их ворот, как идти вперед, когда у нас был мяч, и Скотт Мактоминей за первые три минуты забил два гола! Он когда-то был нападающим в детстве. Скотт - физический монстр.

Бегать так много, как игроки "Лидс" стало для нас вызовом. Счет мог быть 12:4! Мне игра понравилась, это было безумно. Независимо от того, какой счет подопечные Бьелсы борются до конца, даже если они проигрывают или выигрывают 5:0.

Мы даже не на полпути, позиция в лиге - это не то, на что мы смотрим, мы смотрим на улучшение команды. Сейчас мы становимся сильнее. Нашим болельщикам нужен результат", - сказал Сульшер.