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Оле Сульшер: Счет мог быть 12:4! Безумная игра

Англия
(1 голосов)

В матче было забито восемь голов

Оле Сульшер: Счет мог быть 12:4! Безумная игра
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Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поединок своих подопечных против "Лидса":

"Нас критиковали за наш старт, но ребята были готовы к такому. Мы очень хорошо подготовились к игре: пересмотрели видео и разобрали сильные стороны соперника, а также способы остановить их, чтобы они не наносили нам ущерб.

Все было фантастически с первой минуты. Мы имели план, как добраться до их ворот, как идти вперед, когда у нас был мяч, и Скотт Мактоминей за первые три минуты забил два гола! Он когда-то был нападающим в детстве. Скотт - физический монстр.

Бегать так много, как игроки "Лидс" стало для нас вызовом. Счет мог быть 12:4! Мне игра понравилась, это было безумно. Независимо от того, какой счет подопечные Бьелсы борются до конца, даже если они проигрывают или выигрывают 5:0.

Мы даже не на полпути, позиция в лиге - это не то, на что мы смотрим, мы смотрим на улучшение команды. Сейчас мы становимся сильнее. Нашим болельщикам нужен результат", - сказал Сульшер.

После победы со счетом 6:2 "Манчестер Юнайтед" одержал 26 очков и поднялся на третье место АПЛ, имея еще игру в запасе. На один пункт больше добыл "Лестер" и на пять - "Ливерпуль".

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В статье: Марсело Бьелса Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Лидс
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
20.12.2020 в 22:35
...или 3:5, мне ваще пох, я в футболе не особо...))
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