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Оле Сульшер: Счет мог быть 12:4! Безумная игра
В матче было забито восемь голов
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал поединок своих подопечных против "Лидса":
"Нас критиковали за наш старт, но ребята были готовы к такому. Мы очень хорошо подготовились к игре: пересмотрели видео и разобрали сильные стороны соперника, а также способы остановить их, чтобы они не наносили нам ущерб.
Все было фантастически с первой минуты. Мы имели план, как добраться до их ворот, как идти вперед, когда у нас был мяч, и Скотт Мактоминей за первые три минуты забил два гола! Он когда-то был нападающим в детстве. Скотт - физический монстр.
Бегать так много, как игроки "Лидс" стало для нас вызовом. Счет мог быть 12:4! Мне игра понравилась, это было безумно. Независимо от того, какой счет подопечные Бьелсы борются до конца, даже если они проигрывают или выигрывают 5:0.
Мы даже не на полпути, позиция в лиге - это не то, на что мы смотрим, мы смотрим на улучшение команды. Сейчас мы становимся сильнее. Нашим болельщикам нужен результат", - сказал Сульшер.
После победы со счетом 6:2 "Манчестер Юнайтед" одержал 26 очков и поднялся на третье место АПЛ, имея еще игру в запасе. На один пункт больше добыл "Лестер" и на пять - "Ливерпуль".
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