Счет 6:2 в матче Манчестер Юнайтед - Лидс установил сразу несколько рекордов

Матч 14-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Лидсом" оказался не только богатым на голы, а и на рекорды. Итоговый счет 6:2 установил, как минимум, четыре достижения.

Первое: В последний раз команда, которую возглавлял Марсело Бьелса пропускала шесть мячей за девяносто минут в феврале 1992 года. Тогда он тренировал "Нюелз Олд Бойз".

Второе: Впервые с августа 2011-го "Манчестер Юнайтед" забил шесть голов в одном матче АПЛ. Тогда пострадал "Арсенал", который проиграл со счетом 8:2.

Третье: Впервые "Лидс" пропустил четыре гола за первый тайм в истории своих выступлений в АПЛ. В целом они провели 482 матча.

Четвертое: Скотт Мактоминей стал автором самого быстрого дубля в истории АПЛ .

После этой победы "красные дьяволы" поднялись на третье место АПЛ, уступая лишь "Ливерпулю" и "Лестеру". "Лидс" сейчас занимает 14-ю позицию.