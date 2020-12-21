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Счет 6:2 в матче Манчестер Юнайтед - Лидс установил сразу несколько рекордов
Восемь голов было забито на Олд Траффорд
Матч 14-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Лидсом" оказался не только богатым на голы, а и на рекорды. Итоговый счет 6:2 установил, как минимум, четыре достижения.
Первое: В последний раз команда, которую возглавлял Марсело Бьелса пропускала шесть мячей за девяносто минут в феврале 1992 года. Тогда он тренировал "Нюелз Олд Бойз".
Второе: Впервые с августа 2011-го "Манчестер Юнайтед" забил шесть голов в одном матче АПЛ. Тогда пострадал "Арсенал", который проиграл со счетом 8:2.
Третье: Впервые "Лидс" пропустил четыре гола за первый тайм в истории своих выступлений в АПЛ. В целом они провели 482 матча.
Четвертое: Скотт Мактоминей стал автором
После этой победы "красные дьяволы" поднялись на третье место АПЛ, уступая лишь "Ливерпулю" и "Лестеру". "Лидс" сейчас занимает 14-ю позицию.
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