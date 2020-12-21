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Феерия. Манчестер Юнайтед - Лидс 6:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Лидс, Чемпионат Англии, 20 декабря 2020

Феерия. Манчестер Юнайтед - Лидс 6:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Лидс, которые встречались в 14-м туре Английской Премьер-лиги. От этого поединка ждали ожесточенного противостояния, учитывая исторический контекст. Однако на практике все получилось значительно прозаичнее – МЮ добыл более чем убедительную победу. Самый быстрый дубль в истории АПЛ оформил Мактоминей, Фернандес довел число забитых в чемпионате до девяти. Слабое утешение для Лидса - классный гол Стюарта Далласа. МЮ - третий, при этом отстает от Лестера лишь на очко и имеет игру в запасе.

Английская Премьер-лига, 14-й тур
"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" 6:2
Голы: Мактоминей (2,3), Бруну Фернандеш (20, 70 пен), Линделеф (37), Джеймс (66) – Купер (41), Даллас (73)

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Лидс Юнайтед Скотт МакТоминей
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