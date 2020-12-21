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Знаю, что Салах несчастлив в Ливерпуле, - экс-партнер египтянина по сборной
Но причины - это секрет
Экс-игрок сборной Египта Мухамед Абутрика рассказал о форварде "Ливерпуля"
- Знаю, что Салах несчастлив в "Ливерпуле". Он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но это секрет. Я не могу говорить об этом публично.
Одна из вещей, разозливших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с "Мидтьюлландом", – цитирует Абутрика Goal.
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