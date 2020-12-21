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Знаю, что Салах несчастлив в Ливерпуле, - экс-партнер египтянина по сборной

Англия
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Но причины - это секрет

Знаю, что Салах несчастлив в Ливерпуле, - экс-партнер египтянина по сборной
Новина українською

Экс-игрок сборной Египта Мухамед Абутрика рассказал о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.

- Знаю, что Салах несчастлив в "Ливерпуле". Он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но это секрет. Я не могу говорить об этом публично.

Одна из вещей, разозливших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с "Мидтьюлландом", – цитирует Абутрика Goal.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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