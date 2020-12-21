Знаю, что Салах несчастлив в Ливерпуле, - экс-партнер египтянина по сборной

Экс-игрок сборной Египта Мухамед Абутрика рассказал о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе .

- Знаю, что Салах несчастлив в "Ливерпуле". Он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но это секрет. Я не могу говорить об этом публично.

Одна из вещей, разозливших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с "Мидтьюлландом", – цитирует Абутрика Goal.