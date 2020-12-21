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Хавбек Астон Виллы лидер по количеству созданных моментов в Топ-5 лиг Европы
Грилиш проводит отличный сезон в чемпионате Англии
Астон Вилла испортила дебют Сэма Эллардайса на посту главного тренера Вест Бромвича, разгромив его новую команду со счетом 3:0.
Одним из лучших футболистов этой встречи традиционно стал полузащитник Джек Грилиш, который стал автором результативной передачи на Траоре - 6-й в текущем сезоне АПЛ.
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Стоит отметить, что в нынешней кампании 25-летний англичанин создал для своих партнеров по команде 38 моментов, которые завершились или могли завершиться голом.
Этот показатель на данный момент является лучшим среди всех футболистов Топ-5 чемпионатов Европы.
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