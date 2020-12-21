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Хавбек Астон Виллы лидер по количеству созданных моментов в Топ-5 лиг Европы

Англия
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Грилиш проводит отличный сезон в чемпионате Англии

Хавбек Астон Виллы лидер по количеству созданных моментов в Топ-5 лиг Европы
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Астон Вилла испортила дебют Сэма Эллардайса на посту главного тренера Вест Бромвича, разгромив его новую команду со счетом 3:0.

Одним из лучших футболистов этой встречи традиционно стал полузащитник Джек Грилиш, который стал автором результативной передачи на Траоре - 6-й в текущем сезоне АПЛ.

Стоит отметить, что в нынешней кампании 25-летний англичанин создал для своих партнеров по команде 38 моментов, которые завершились или могли завершиться голом.

Этот показатель на данный момент является лучшим среди всех футболистов Топ-5 чемпионатов Европы.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Джек Грилиш
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Источник:
Football.ua

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