Хавбек Астон Виллы лидер по количеству созданных моментов в Топ-5 лиг Европы

Астон Вилла испортила дебют Сэма Эллардайса на посту главного тренера Вест Бромвича, разгромив его новую команду со счетом 3:0.

Одним из лучших футболистов этой встречи традиционно стал полузащитник Джек Грилиш, который стал автором результативной передачи на Траоре - 6-й в текущем сезоне АПЛ.

Стоит отметить, что в нынешней кампании 25-летний англичанин создал для своих партнеров по команде 38 моментов, которые завершились или могли завершиться голом.

Этот показатель на данный момент является лучшим среди всех футболистов Топ-5 чемпионатов Европы.