Челси - Вест Хэм: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 14-й тур

21 ноября, 22:00. "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Трансляция - Сетанта Спортс

В АПЛ выступают сразу шесть лондонских команд. Это значит, что, как минимум, пять выездных матчей коллективы из столицы не едут никуда, а выходят на поле в том же городе, что и играют домашние поединки. Одно из таких - это противостояние "Челси" и "Вест Хэма". Обе команды сейчас, вроде, и показывают хорошие результаты, однако стабильности, как таковой, у них нет. Посмотрим, что на нас ожидает в заключительном матче чемпионата перед Рождеством.

История противостояния

В общем, команды провели 112 матчей, всего на шесть поединков больше выиграли "аристократы" - 48 против 42. Еще в 22-х встречах была зафиксирована ничья. За последние их 11 игр "Челси" взял верх всего трижды при пяти победах "молотобойцев" и трех ничейных результатов. Дома "синие" проиграли "Вест Хэму" только один раз с 2002 года - чуть больше года назад. В прошлом сезоне подопечные сначала Пеллегрини, а затем Мойеса дважды переиграли своего сегодняшнего соперника. В июле этого года "молотобойцам" принес Андрей Ярмоленко, забив на 89-ой минуте матча, выйдя на замену при счете 2:2.

Челси

После восьми побед в девяти играх при одной ничьей подопечные Лэмпарда не могут выиграть уже три поединка. "Аристократы" сыграли вничью на "Стэмфорд Бридж" с “Краснодаром” и дважды уступили в АПЛ - "Эвертону" и "Вулверхэмптону". Из-за этих двух неудачных матчей на выезде команда пошла вниз по турнирной таблице, и сейчас расположилась на восьмом месте, однако в случае победы сможет делить 5-6 позицию с "Тоттенхэмом".

Вест Хэм

Новый проект Давида Мойес готов совать в колеса всем своим соперникам в чемпионате. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала выбрать их из своих колес. Ничья в предыдущем туре с "Кристал Пэлас" тому доказательство. Однако она не выглядит таким выдающимся провалом на фоне успешных результатов против "Лидса", "Вулвз", "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и камбэка с "Тоттенхэмом". Сейчас команда уступает всего одно очко "Челси" и вполне способна обогнать “аристократов”.

Кадры

Одно из главных вопросов этого матча для украинцев - появится ли на поле Андрей Ярмоленко. Он имеет для этого хорошие шансы, ведь в лазарете "молотобойцев" находятся Антонио, Крессвелл, Бальбуена и Масуаку. Участие трех первых под вопросом. Тем более, Давид Мойес готов прибегать к ротации, потому что впереди команду ждет три матча за пять дней против "Брайтона", "Саутгемптона" и "Эвертона".

За "Челси" в этом матче рискует не сыграть один из основополагающих игроков команды сейчас Рис Джеймс. Также до сих пор полностью не восстановился от травмы Каллум Хадсон-Одой.

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Цифры, факты и шансы

"Челси" не проигрывает дома в девяти матчах подряд во всех турнирах (5П, 4Н), забив в них 24 мяча.

За последние семь выездных матчей "Вест Хэм" выиграл и проиграл поровну - по три раза.

"Челси" пропустили 14 мячей в этом сезоне АПЛ - третий результат в лиге после "Манчестер Сити" (12) и "Астон Виллы" (13).

В каждом из последних 10-ти гостевых поединков "молотобойцы" забивали хотя бы раз.

Всего в этом сезоне "Вест Хэм" отличается 15 матчей подряд.

Перед домашним поражением в предыдущем сезоне от "молотобойцев" "Челси" уступал в таком поединке на собственной арене еще в 2002 году, проведя серию из 14 игр без поражений.

Это та самая встреча команд АПЛ, результат которой совершенно непредсказуем. Однако за такое много людей и обожают чемпионат Англии. Негатив для хозяев может дать не очень выразительная игра голкипера Мэнди в последних матчах после феноменального старта. Вот сейчас время выяснить были ли это результаты на кураже, или он действительно заслуживает играть в топ-команде. "Вест Хэм" всеми силами будет стараться доказать первый из двух предыдущих фактов и все ресурсы для этого у них есть. Мойес скорее выберет отдать все силы на "Стэмфорд Бридж" и вальяжно сыграть в следующих матчах, чем сдаться без боя в дерби. "Молотобойцы" роззабивались, да и атака "Челси" не дремлет. "Обе забьют" - хороший вариант для этой игры. Также можно рискнуть поставить на ничью, если хочется с адреналином смотреть поединок.

Прогноз на матч: Челси - Вест Хэм обе забьют, ничья в игре.