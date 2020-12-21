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Лэмпард: Челси опустил планку на два матча и поплатился за это
Нужно просто вспомнить, что мы делали хорошо до двух последних поражений
Главный тренер "Челси"
- Это будет серьезное испытание для футболистов и для меня, потому что я отвечаю за выбор состава.
Когда я смотрел последние две встречи, с "Эвертоном" и "Вулвс", я видел вещи, которые мы раньше очень хорошо делали, например, в матче с "Лидсом", и все говорили, что мы находимся в прекрасной форме, все прочили нас в лидеры, но мы опустили планку на два матча и поплатились за это.
Современный футбол предполагает высокие скорости, рывки, спринты, конкуренцию, а мы опустили планку на 15-20 процентов, и в АПЛ такое случается. Я четко это понимаю.
Нужно сохранять уверенность в себе, потому что мы играем хорошо, борьба на верхних строчках таблицы очень напряженная, сейчас мы ближе к лидерам, чем были в прошлом году. Нужно просто вспомнить, что мы делали хорошо до этих двух поражений, - цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".
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