Лэмпард: Челси опустил планку на два матча и поплатился за это

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о матче АПЛ с "Вест Хэмом", который состоится сегодня.

- Это будет серьезное испытание для футболистов и для меня, потому что я отвечаю за выбор состава.

Когда я смотрел последние две встречи, с "Эвертоном" и "Вулвс", я видел вещи, которые мы раньше очень хорошо делали, например, в матче с "Лидсом", и все говорили, что мы находимся в прекрасной форме, все прочили нас в лидеры, но мы опустили планку на два матча и поплатились за это.

Современный футбол предполагает высокие скорости, рывки, спринты, конкуренцию, а мы опустили планку на 15-20 процентов, и в АПЛ такое случается. Я четко это понимаю.

Нужно сохранять уверенность в себе, потому что мы играем хорошо, борьба на верхних строчках таблицы очень напряженная, сейчас мы ближе к лидерам, чем были в прошлом году. Нужно просто вспомнить, что мы делали хорошо до этих двух поражений, - цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".