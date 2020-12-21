В рамках 14 тура Чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле "Лидс Юнайтед". За первые три минуты матча Скотт Мактоминей отличился двумя забитыми голами. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал игру 24-летнего футболиста.

"В детстве Скотт был нападающим. Он монстр с физической точки зрения: выигрывает единоборства, выигрывает в воздухе, он сильный и быстрый. Он по натуре атакующий полузащитник. Иногда мне приходится его сдерживать. Но когда он видит пустое перед собой пространство, зачем его останавливать?", - цитирует Goal Сульшера.

Мактоминей — первый игрок в истории АПЛ, который оформил дубль за три стартовые минуты. В этом сезоне он сыграл 11 игр и два забитых мяча стали для него первыми. МЮ победил 6:2 (ВИДЕО здесь >>) и вышел на третье место в АПЛ. Команда Сульшера отстает от "Ливерпуля" на пять очок, но имеет игру в запасе.