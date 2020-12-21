  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Скотт Мактоминей - это монстр с физической точки зрения
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Скотт Мактоминей - это монстр с физической точки зрения

Англия
(1 голосов)

Наставник "красных дьяволов" доволен полузащитником

Сульшер: Скотт Мактоминей - это монстр с физической точки зрения
Новина українською

В рамках 14 тура Чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле "Лидс Юнайтед". За первые три минуты матча Скотт Мактоминей отличился двумя забитыми голами. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал игру 24-летнего футболиста.

"В детстве Скотт был нападающим. Он монстр с физической точки зрения: выигрывает единоборства, выигрывает в воздухе, он сильный и быстрый. Он по натуре атакующий полузащитник. Иногда мне приходится его сдерживать. Но когда он видит пустое перед собой пространство, зачем его останавливать?", - цитирует Goal Сульшера.

Мактоминей — первый игрок в истории АПЛ, который оформил дубль за три стартовые минуты. В этом сезоне он сыграл 11 игр и два забитых мяча стали для него первыми. МЮ победил 6:2 (ВИДЕО здесь >>) и вышел на третье место в АПЛ. Команда Сульшера отстает от "Ливерпуля" на пять очок, но имеет игру в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...