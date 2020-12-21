Рой Кин: Почему бы Манчестер Юнайтед не побороться за титул

В матче 14-го тура Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил на своём поле "Лидс Юнайтед" со счётом 6:2. Экс-капитан "красных дьяволов" Рой Кин высказал свое мнение о победе. Ранее он критиковал команду Сульшера.

"За последние несколько месяцев они подверглись сильной критике, особенно за домашние матчи. Я активно критиковал игру защитников и вратаря, сомневаясь в дальнейшем развитии команды. Но этот матч доказал, что мы ошибались".

"Они выигрывают игры – это самое главное. Сейчас "Юнайтед" находится в отличном положении, учитывая, как команда играла ранее. Я по-прежнему думаю, что "Ливерпуль" лучший в Премьер-лиги, но я не вижу причин, почему бы "Манчестер Юнайтед" не побороться за титул".

"Манчестер Юнайтед провел отличный матч. У "Лидса" было слишком много пространства. Это большой прогресс для "красных дьяволов". "Ливерпуль" - сильный, но

"Юнайтед" может быть лучшим из остальных", - цитирует Кина Sky Sports.

Сейчас "красные дьяволы" находятся на 3 месте в турнирной таблице, отставая от лидера на 5 очков (при одном матче в запасе). Следующий матч команда Сульшера проведет 26 декабря против "Лестера", который идет вторым.